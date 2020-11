Ivanov: aasta tennisist peaks midagi erilist näitama, mina seda ei suutnud

Laupäeval lõpetas Ivanov hooaja Tondi tennisekeskuses toimunud aastalõputurniiril, kus alistas finaalis Karl Kiur Saare 6:4, 6:2. Päev varem nimetati ta teist aastat järjest Eesti parimaks meestennisistiks.

"Hooaeg oli väga lühike ja keegi ei suutnud rahvusvahelisel tasemel midagi näidata," rääkis Ivanov intervjuus Delfi Spordile.

"Ma sain aru, et see [aasta meestennisisti] tiitel tuli pigem minu Eesti meistrivõistluste tiitlite eest. Võib-olla tuli see ka tänu sellele, et Jürgen [Zopp] sel aastal eriti ei mänginud. Väga palju see ausalt öeldes ei tähenda. Arvan, et parim meestennisist peaks midagi erilist ka näitama. Mina kahjuks midagi sellist teha ei suutnud."

Uue aasta alguses peaks Ivanov Anett Kontaveidi tiimiga reisima Austraaliasse, et seal aidata Eesti esireketil valmistuda aasta esimeseks slämmiturniiriks.

"Austraalia pole veel otsustanud, keda tohib sisse lasta ja keda mitte, kas seal on võimalik trenni teha ja üritusi korraldada. Usun, et järgmine-ülejärgmine nädal tuleb mingisugune otsus ja siis saame mingid plaanid paika panna," rääkis Ivanov.

