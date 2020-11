Roglic pälvis Vueltal neljanda etapivõidu ja kerkis liidriks

Temposõit oli kergelt lainetaval trassil, kuid viimasel 1,8 kilomeetril tuli ronida 267 meetri kõrgusele merepinnast, järsu Mirador de Ezaro tõusu otsa. Roglic (46.39) edestas finišis ameeriklast Will Bartat (CCC Team) vaid ühe sekundiga. Kümne sekundi kaugusele jäi Portugali rattur Nelson Oliveira (Movistar Team). Liidrisärgis startinud Richard Carapaz kaotas sloveenile 49 sekundiga ning pälvis seitsmenda koha. Räime tiimi liider, kes võistleb üldkokkuvõttes pjedestaalikoha eest, lõpetas temposõiduetapi 13. kohal, kaotades võitjale ühe minuti ja 17 sekundiga.

141. koha saanud Laas kaotas võitjale kaheksa minuti ja 30 sekundiga ning 145. positsioonil lõpetanud Räim kaheksa minutit ja 53 sekundit.

