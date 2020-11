Chris Froome: 2021. aasta Tour on palju rohkem tasakaalus

"Olin päris rahul, kui nägin programmi. Igal aastal mõtisklen etappe vaadates, kas need on mägesid ja temposõitu arvesse võttes tasakaalus. Pean mainima, et eelmiste aastate Tourid on soosinud mägironijaid ja ainsad eraldistardid on samuti olnud just mägironijatele soodsad. Arvan, et võistlus, mis koosneb kolmest mäefinišist, kahest Mont Ventoux' otsa ronimisest ja kokku 58 km temposõidust, on hästi tasakaalus," vahendab praegu Ineos Grenadiersi meeskonnaga Vueltal osaleva Froome'i sõnu Marathon100.com.

Eelmise aasta Dauphine velotuuril raskelt kukkunud Froome ei ole veel endiste aegade vormi jõudnud. Vueltal tegutseb ta kokkuvõttes esikohta hoidva tiimikaaslase Richard Carapazi abilisena. Tulevasel Touril tahab Froome aga olla Iisraeli klubi liider. "Ettevalmistus järgmiseks Touriks algab nüüd. Vueltalt saadav vorm on järgmise aasta vundamendiks," lisas Froome.

2021. aasta Tour de France peaks algama 26. juunil ja lõppema 18. juulil.