Räim: ratturid olnuks nagu Playstationi mängus ja spordidirektorid vajutasid nuppe

Kilomeeter enne mägise etapi finišit ründas kuuepealisest grupist Kanada rattur Michael Woods (EF Pro Cycling), 400 meetrit enne joont püüdis Wellens seitsmendal etapil triumfeerinud Woodsi kinni ja noppis tänavuselt Vueltalt ise oma teise võidu.

"Hull päev. Ülesanne oli Dani (Martin – toim) kaitsta ja üldiselt ei pidanud me äraminekutesse nina toppima, ainult siis kui ette satub 25-30 meest. Sel juhul pidime valvsad olema," kirjeldas Räim enda Facebooki-lehel. "Normaalne stsenaarium oleks välja näinud sellisena: alguses mõned rünnakud ja siis saab ca 10-20 grupp eest ära ja asi korras. Reaalsus oli see, et esimesed 60 km pandi põhjagaasiga. Väga suuri tõuse polnud, aga sellised 2-3 km ja väga valusalt võeti neid. Õnneks peale 1,5 tundi said eest minema seitse meest."

"Seltskond oli esinduslik ja kohe arusaadav, et need mehed läksid jõuga. Roglici tiim võttis tempotegemise enda peale alguses, pigem soovisid nad kergemat päeva ja võisid lasta jooksikud üsna kaugele, aga Astanal oli teine plaan ja nad hakkasid pedaale tallama. Umbes tund aega nad üritasid, aga vahe ei vähenenud," jätkas Räim."Ma ei saanudki aru, kuidas nad üldse arvasid, et suudavad selle asja kokku tõmmata. Vaadaku lihtsalt paberile ja mehi, kes ees on. Suhteliselt ebareaalne. Niisiis nemad lõpetasid töötamise ära ja siis avastas Direct Energie, et nüüd võiks hakata ees tõmbama. Tekkis küsimus, kelle jaoks? Ma tõesti ei mõistnud seda. Mees, kelle jaoks nad töötasid, lõpetas 41. kohal..."

"Kuna päris paljud maksid lõivu ebareaalse esimese pooleteise tunni eest, siis oli näha, et punt on väsinud. Sealhulgas ka mina! Üritasin enne viimast tõusumoodi asja Dani ette aidata ja see ka õnnestus. Eks ta oleks ise ka hakkama saanud, aga vähemalt sain veidi panustada ja siis juba viimased 25 km grupettoga vaikselt finišisse veereda," lisas Räim. "Tegelikult oli täna väga veider etapp. Selline tunne, nagu me (ratturid) oleks Playstationi mängus ja spordidirektorid autos vajutavad nuppe ning annavad käske. Nad ei saanud päris hästi aru, mis seisus meeste jalad ja organism on. Aga see selleks. Järjekordne päev tehtud ning homme on tuuri kõige pikem päev – 230 km. Pöidlad pihku, et pimeda peale ei jää!"

Kokkuvõttes säilitas üldliider Primož Roglic teisel kohal oleva Richard Carapazi (Ineos) ees 39-sekundilise edu. Kolmas on britt Hugh John Carthy (EF Pro Cycling; +1.42) ning neljas Räime tiimi liider Daniel Martin, kes kaotab minuti ja 42 sekundiga.

Ka neljapäeval on Vueltal kavas mägine, 162-kilomeetrine etapp Salamancast Ciudad Rodrigosse.