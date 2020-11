22-aastane belglane teenis Vueltal karjääri esimese suurtuuri etapivõidu

Sprinti 150 meetrit enne lõpujoont alustanud Philipsen suutis oma selja taga hoida sakslaseid Pascal Ackermanni (Bora-hansgrohe) ja Jannik Steimlet (Deceuninck-Quick Step). Võitja ajaks oli kuus tundi, 22 minutit ja 36 sekundit.

Kuna varasemalt oli kokku lepitud, et ajad märgitakse protokolli seisu järgi, mis oli kolm kilomeetrit enne lõppu, siis said 84 võistlejat võitjaga sama aja, kuigi finišisse jõuti väikeste vahedega. See tähendab, et üldarvestuses suuri muutusi ei toimunud ning liidrina jätkab võistlust sloveen Primož Roglic (Team Jumbo-Visma), kes edestab kolm etappi enne velotuuri lõppu Richard Carapazi (Ineos Grenadiers) 39 ja Hugh Carthyt (EF Pro Cycling) 47 sekundiga. Räime meeskonna liider Dan Martin jääb Roglicist maha ühe minuti ja 42 sekundiga.

Räim kaotas 15. etapil võitjale kaheksa minutit ja 30 sekundit ning Laas 11 minutit ja 22 sekundit. Kokkuvõttes jätkavad eestlased vastavalt 142. ja 143. positsioonil. Räim kaotab Roglicile 3:54.38 ja Laas 4:01.20.