Räim: erilist naudingut sõit ei pakkunud

Vuelta 13. etapil võitis 33,7 km pikkuse eraldistardist sõidu sloveen Primož Roglic (Team Jumbo-Visma). Eestlased Martin Laas (Bora-hansgrohe) ja Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) said vastavalt 141. ja 145. koha.

"Eraldistart. Kergelt üles alla suurel teel ja siis viimased 1,8 km "seina" otsa ronimist. Ajalimiit oli 35% ehk siis saime suhteliselt kergelt hingata. Jalad olid siiski valusad ja erilist naudingut see sõit ei pakkunud," kommenteeris Räim enda Facebooki-lehel. "Sõitsin täpselt nii kiiresti nagu vaja oli, et mitte end liigselt koormata, aga samas kindel olla, et homme saaksin tuuri jätkata. Üldiselt oli naljakas tunne. Pulss väga ülesse ei läinud. Keskmine pulss oli 151 ja maksimaalne 160."

"Homme ees päris pikk etapp, veidi üle 200 km, aga väga suuri tõuse pole, kuid tõusumeetreid siiski koguneb," lisas Räim kolmapäevase etapi kohta.

Kokkuvõttes edestab Roglic nüüd Richard Carapazi (Ineos Grenadiers) 39 sekundiga. Kolmandal positsioonil jätkab Suurbritannia rattur Hugh Carthy (EF Pro Cycling; +0.47) ja neljandal Martin (+1.42). Räim jätkab 148. (+3:38.25) ja Laas 150. (+3:41.40) kohal.

Vuelta lõpeb pühapäeval.