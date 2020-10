See tähendab, et esikoha pälvis hoopis Ackermann, kelle jaoks oli tegemist esimese Vuelta etapivõiduga. Mullu pälvis sakslane Giro d'Italialt kaks esikohta. Eesti ratturid Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) ja Martin Laas (Bora -hansgrohe) finišeerisid peagrupis, pälvides Aguilar de Campoo linnas lõppenud etapil 39. ja Laas 67. koha. Kui Laas aitas oma meeskonnakaaslase etapivõiduni, siis Räime klubikaaslane Alexis Renard sai Israel Start-Up Nationi parima sõitjana seitsmenda tulemuse.

Bennett jäeti etapivõidust ilma, kuna võistluse kohtunike arvates käitus iirlane viimasel kilomeetril liiga agressiivselt, lükates korduvalt oma õlaga positsioonilt lältlast Emils Liepinsit, kes pälvis lõpuks 13. koha.

Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta20



???????? Vive el último kilómetro de la victoria de @Ackes171 gracias a @CarrefourES

???????? Live the last km. of Pascal Ackermann's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lJDcypWmZI