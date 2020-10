Räime ja Vahtra klubikaaslane: ootan põnevusega Froome'iga ühes tiimis sõitmist

Martin usub, et neljakordse Tour de France'i võitja tiimi toomine aitab meeskonnal astuda sammu edasi. "Chris inspireerib kõiki ja ma ei suuda oodata, et temaga päriselt ühes tiimis võistelda," ütles Martin.

Froome hoiab Vueltal seitsmenda etapi eel kokkuvõttes 98. kohta ning kaotab meeskonnakaaslasest liidrile Richard Carapazile (Ineos Grenadiers) ühe tunni, nelja minuti ja 24 sekundiga. "Me oleme sel nädalal Chrisiga rääkinud grupis igal päeval," jätkas Martin. "See, et ta üldse võistleb tänavu peale mullust tõsist kukkumist Dauphine velotuuril, on imeline. Vuelta tuleb talle kindlasti kasuks."

Teisipäeval sõidavad ratturid Hispaania teedel 159,7 kilomeetrit. Kahel korral ületavad võistlejat 7,8-kilomeetrise Puerto de Orduna mäe.