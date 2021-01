Vahtra ei kohtugi esimeses treeninglaagris Chris Froome'iga

Israel Start-Up Nations täiendas uueks hooajaks endi ridasid üheksa uue ratturiga. Nende hulgas liitus tiimiga neljakordne Tour de France'i võitja Chris Froome. Väga suure tõenäosusega jääb ta aga esimesest ühisest treeninglaagrist eemale, kuna meeskond lubas tal jätkata Californias iseseisvalt intensiivsete treeningute ja taastusravi tegemist. "Chris on teinud märkimisväärseid edusamme ja meile tundub, et see on õige, kui ta jätkab Californias praeguses keskkonnas," põhjendas meeskonna peatreener Paulo Saldanha otsust.

Chris Froome Autor/allikas: Israel Start-Up Nation/Brian Hodes Veloimages

Kuigi tavaliselt toimub meeskonna esimene kogunemine Iisraelis, siis koroonaviiruse tõttu peetakse treeninglaager sedapuhku hoopis Gironas. Iisraeli loodetakse külastada veebruaris või märtsis, kui riigis pole enam loodetavasti nii karme piiranguid.

Peale treeninglaagrit sõidavad osad sportlased Mallorcale, kus jaanuari lõpus peetakse hooaja esimesed võistlused.