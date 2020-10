Vuelta etapil viimase koha saanud Räim: see on nüüd ka siis tehtud!

29-aastane Belgia rattur eraldus 75 km enne etapi lõppu peagrupist koos Cofidise prantslase Guillaume Martini ja Sunwebi hollandlase Thyman Arensmaniga, finišijoone ületas ta Martinist neli ja Arensmanist 12 sekundit varem.

Kokkuvõttes jätkab liidrina grupisprindi võitnud sloveen Primož Roglic (Jumbo-Visma), talle viie sekundiga kaotav Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) kukkus veidi enne finišit, kuid suutis tagasi ratta selga ronida. Kolmas on Ecuadori rattur Richard Carapaz (Ineos; +0.13).

Martin Laas sai laupäevasel etapil tagantpoolt kolmanda ehk 162. koha, viimase mehena jõudis pärale Mihkel Räim. Mõlemad eestlased kaotasid Wellensile 21.14.

"Aitasin alguses kontrollida, et mõned ohtlikud mehed ja tiimid ette sisse ei saaks. Samuti hoolitsesin, et Dan [Martin] oleks kaitstud," kommenteeris Räim etapi kulgu oma Facebooki kontol. "Ma ei tea, kas pingutasin sellega veidi üle ja oleks pidanud rahulikumalt võtma, aga peale ühte lüket, kui panin Dani heale positsioonile, olin ise üsna happes ja vajusin läbi pundi."

"Meil tekkis taha väike punt. Lootsime, et üsna pea võtab grupp rahulikult ja saame järgi, aga seda ei juhtunud. Alguses arvasime, et äkki võib ajalimiidiga probleeme tekkida, kuid õnneks seda situatsiooni ei tekkinud. Ma loodan, et see oli lihtsalt kehv päev. Päeva lõpetasin ilusasti viimasel positsioonil, sest kolm meest, kes meist maha jäid, katkestasid. Nüüd on see ka siis tehtud, Latern Rouge [punane latern]," viskas Räim sotsiaalmeedia vahendusel nalja.