Jurtšenko pärast Räime kaheksandat kohta: sealt võib tulla veel ilusat lisa

Jalgrattamaailmas end koduselt tundev spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko usub, et Mihkel Räime järgnevad võimalused Vueltal sõltuvad suuresti liider Dan Martini edust. Üldiselt on velotuuride toimumine koroonasituatsioonist hoolimata aga rattamaailmale hädavajalik.

Ivar Jurtšenko, kaheksas koht Mihkel Räimele - see kõlab uhkelt ja me oleme ikkagi üle keskmise elevuses. Kui suurt vastukaja kaheksas koht rattamaailmas kaasa toob, kui räägitakse, et maksab vaid võit?

Ma arvan, et ülemäära elevust ta kaasa ei too. Teisest küljest on see tema esimene suurtuur. Olla koha esimesel sprindifinišil - varasemalt on olnud mägised etapid - kohe kümne hulgas... ma arvan, et sealt võib tulla veel ilusat lisa.

Kas kaheksas koht annab tiimisiseselt ka boonust ja hakatakse rohkem tema peale mängima?

Ma arvan, et paljuski sõltub see sellest, kas Dan Martin saab vahepeal endale liidrisärgi või ei saa. Seal võib juhtuda see, et iirlane saab liidrisärgi ja kõik jõud on vaja tööle panna selle hoidmiseks. Kui seda ei juhtu, siis ma arvan, et Mihklil tuleb veel mitu võimalust. Küll ilma abijõududeta. Tõenäoliselt peab ta üksi hakkama saama.

Kaks tuuri sõidetakse üheaegselt. Viie päeva jagu kattub ja me teame, millest see on põhjustatud. Kuidas tiimid on erinevatele tuuridele panustanud? Kumb on prioriteet?

Ma arvan, et Giro ja Vuelta võrdluses prioriteete ei ole. Prioriteet number üks on Tour de France ja see on tänaseks sõidetud. Siis juba vaadatakse edasi. Päris paljud mehed, kes olid Touril, sõidavad ka Vueltat. Sealt tuleb mingi järg, aga kui võrrelda Girot ja Vueltat, siis ma väga ei usu, et tiimidel oleks väga suur eelistus.

Maailma tipp-pallimänguliigade puhul räägitakse, et kõik on selleks, et televisioon tahab näidata ja televisioonist tuleb raha. Kas võime öelda rattaspordi kohta ka, et karussell töötab seetõttu, et inimesed tahavad telekast midagi vaadata?

Absoluutselt! Raha jääb saamata, kui suurtuurid ei toimuks. Kummaline pole mitte see, et tuurid toimuvad üheaegselt. Eelkõige on kummaline see, mis ajal need toimuvad. Oktoobri lõpp ja Vuelta lõppeb novembri alguses. Aga need on vaja ära pidada! Kolm nädalat - suur raha rattamaailmas. Kaudselt saavad tiimid suurtuure müüa oma sponsoritele. Hooaja eel räägid, et võistleme kolm nädalat seal ja seal, Eurospordis pikalt telepildis ja nii edasi. Selles vaates rattamaailma jaoks hädavajalik, et need tuurid toimuks.