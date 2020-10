Räime klubikaaslane võitis Vuelta kolmanda etapi

Iirlane edestas kahe suurema tõusuga etapi finiši lõpusprindis üldliidrina jätkavat Primož Roglicit (Jumbo-Visma) ja Richard Carapazi (Ineos).

Mihkel Räim ületas finišijoone meeskonnakaaslasest 12.04 hiljem ja sai etapi arvestuses 145. koha, teine eestlane Martin Laas (Bora-Hansgrohe) kaotas 16.26 ja oli 165.

Kokkuvõttes on Roglici edu Martini ees viis sekundit, Carapaz kaotab kolmandana 13 sekundit. Räim on 162. (+53.44) ja Laas 166. (+58.16). Reedel sõidetakse 191-kilomeetrine lauge etapp Garrayst Ejea de los Caballerosesse.