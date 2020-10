Räime ja Vahtra koduklubi värbas tugeva klassikute spetsialisti

Lisaks Vanmarckele on uustulnukatest Iisraeli klubiga liitunud seitsmekordne suurtuuride võitja Chris Froome, Michael Woods, Daryl Impey, Carl Fredrik Hagen, Patrick Bevin, Alessandro De Marchi, Taj Jones ja Sebastian Berwick, vahendab Marathon100.com. "Olen meeskonna arengut oma silmaga näinud. Väike klubi on kõigest mõne aastaga tõusnud World Touri ja ambitsioonid on koos sellega veel tõusnud. Samuti minul," kinnitas 32-aastane belglane.

Vanmarcke on lõpetanud Pariis-Roubaix' ja Gent-Wevelgemi teisena ning Flandria tuuri kahel korral kolmandana, kuid lõpuspurtides on ta pidanud konkurentide paremust tunnistama. Viimase võidu pälvis ta 2019. aastal, kui oli parim Prantsuse ühepäevasõidul Bretagne Classic - Ouest-France.

"Vanmarckel on palju kogemusi. Ta on end tõestanud klassikutel, kuid suudab abistada liidrit suurtuuridel ning on tasemel ka temposõidus. Seega hea kooslus," lausus Israel Start-Up Nationi mänedžer Kjell Carlström.