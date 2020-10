Soome liiga viimaste aastate valitseja ei lubanud eestlastel end üllatada

Riihimäel 205 pealtvaataja ees peetud kohtumises oli tallinlaste resultatiivseim Markus Oliver Mädo seitsme tabamusega. Üleplatsimees oli kümne tabamusega serblasest paremakäeline pommitaja Ivan Mosic, kes 2019. aastal osales Serbiaga ka EM-finaalturniiril ning esindas eelmisel kahel hooajal Hispaania tippklubi Ademar Leoni.

"Rõõmu teeb, et suutsime nii tugeva vastasega mängida esimese kui ka teise poolaja esimesed 15 minutit võrdselt. Kuid püssirohtu ja sellest tulenevalt häid otsuseid enam poolaegade lõppudeks ei jagunud ning väsimusest tuli sisse tehnilist praaki, mille nad kiirrrünnakutega osavalt ära lahendasid," sõnas Tallinna klubi peatreener Risto Lepp.

"Praegu pole me tagamängijate osas täielikult komplekteeritud ning põhimeestele Pinnonenile, Leesile, Viitkarile ja Mädole on tänu tihedale mängugraafikule laskunud ränk koormus. Tegeleme sellega, et lähiajal saaksime täiendust ka vasakukäelise tagamängija näol. Cocks on komplekteeritud enamjaolt väga tugevate välismaalastega ning nad on klass kõrgemad. Kahel viimasel hooajal Euroopa Meistrite liiga alagrupiturniiril edukalt mänginud Cocksil on sel hooajal minu arvates varasemast veel parem võistkond kui mängijate isiklikku potensiaali vaadata. Suurepärane, et saame Soome liigas selliseid arendavad mänge, mis siis, et punktiarve veel avamata," lisas Lepp.

Sel hooajal esmakordselt Soome meistriliigas osalev Tallinn on SM-liigas kaotanud kõik kuus mängu, kuid pidanud neist koguni viis võõrsil.