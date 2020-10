HC Tallinna käsipalliklubi tugevneb Ukraina karikavõitjaga

Lisaks sel nädalal teatatud uudisele, et HC Tallinna käsipalliklubiga liitub suurte kogemustega Eesti koondise väravavaht Marius Aleksejev, tugevneb pealinna meeskond veelgi, kui lisajõudu saadakse 28-aastase ukrainlase, Dmitro Turtšenko näol.

Eelmisel hooajal Kristo Voikaga Tšehhi meistriliigas, TJ Sokol Nove Veselis pallinud paremäär on karjääri jooksul lisaks mänginud Ukrainas, Makedoonias ja Türgis. "Sügisel uut klubi otsides, ühendas mu agent mind Risto Lepaga ning pärast õnnestunud katseperioodi, jõudsime mõlemale sobivale kokkuleppele," rääkis Turtšenko oma liitumise tagamaadest.

"Oma karjääri tipphetkedeks pean kindlasti Ukraina karikavõitu ning Tšehhis karikafinaali pääsemist. Viimasest saavutusest on minul ka ainult positiivsed emotsioonid Kristo Voikaga koos pallimisest. Tegemist oli suurte kogemustega kõva võitlejaga, kellega meil suhtlus hästi sujus," kommenteeris ukrainlane oma eelnevat karjääri.

"HC Tallinnasse olen hästi sisse sulandunud. Noortel poistel on potentsiaali palju ning pikk tulevik ees. Tiimihing on hea ning kuna kõik suhtlevad inglise keeles, olen oma koha kiiresti leidnud," vestles Dmitro esimestest muljetest uues tiimis. "Oma esimeses mängus (Soome liigas Riihimäe Cocksi vastu - toim) tegin rahuldava partii. Vaatamata sellele, et vastase kogemus lõpuks siiski peale jäi, võitles meeskond lõpuni. Loomulikult võtab kokkumäng veel aega ning tulevikus minu roll loodetavasti veelgi suureneb."

Tallinn osaleb sel aastal lisaks Eesti meistrisarjale ka Soome liigas ning eurosarjas. Värkeid täiendusi Marius Aleksejevit ja Dmitro Turtšenkot võib näha platsile jooksmas juba neljapäeval, kui Tallinn kohtub Kalevi spordihallis 19.00 Viljandi HC võistkonnaga.