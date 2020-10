Viljandi võttis Kehrast eeskuju ja alistas Balti liigas Läti meistri

Tenax saabus Viljandisse Kehrast, olles päev varem valusalt 26:27 HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile kaotanud. Laupäevase mängujärgse intsidendi tõttu oli võistluskeelus mängujuht Nils Mikelsons, lisaks jäi vigastusega eemale Kehra vastu palju pahandust teinud joonemängija Egils Politers.

Kohtumise esimesed kolm väravat kirjutati vasakäärte arvele, kui Oskars Arajs skoori avas ning Mikk Varik kahe tabamusega Viljandi juhtima viis. Kodumeeskond seisis kaitses hästi ja ründas kannatlikult ja resultatiivselt. Kohati oli ka õnne, sest Tenaxi meeste visked raksatasid posti või ei saanud lätlased ülekaalus mängides pihta tühjale väravale.

Mängujuht Volodimir Maslak tegi kümnendal minutil seisuks 4:1 ja kuus minutit hiljem tabas Hendrik Koks juba kolmanda karistusviske ses mängus ning Viljandi juhtis 7:3. Varik kasvatas edu viieväravaliseks ja kuigi külalisedki hakkasid tabama, tundus et Viljandile sobib eriti hästi vähemuses mängimine.

Järjekordse kaheminutilise karistuse ajal viskas Aleksander Pertelson kaks väravat ja 23. minutil oli Viljandi edu 11:6 ning vaheajaks 14:9. Muutust ei toimunud teise poolaja alguseski, sest Rasmus Ots tegi väravasuul mõned head tõrjed ning Mihkel Lõpp ja Varik kasvatasid edunumbrid 17:10 peale.

Kuueks minutiks jäid mulgid küll "kuivale", kuid rünnakukrambist saadi peagi üle. Lätlaste kogenud tagamängija Maris Veršakovs vähendas 46. minutil vahe neljale väravale, 19:15, ent siis vastas Viljandi 7:0 vahespurdiga. Ots tõrjus Veršakovsi karistusviske, saatis ise palli vastaste tühja väravasse, mille järel tegid sama Mihkel Lõpp ja Kristjan Koovit.

Viljandi juhtis 26:15 ja Läti meistri selgroog oli murtud. Lõpuvileks olid tablool viljandlaste võidunumbrid 28:21. Koks viskas kuus, Pertelson, Koovit, Varik ja Maslak neli väravat. Teist päeva järjest oli resultatiivseim mees platsil Veršakovs, kelle arvele jäi kaheksa tabamust.

"Patt oleks vist kurta millegi üle sellise võidu järel. Vastasel oli koosseisuprobleeme, aga see pole meie mure. Meie tegime oma asjad õnnestunult ära ja võib öelda, et taktikaliselt kindlasti hooaja parim mäng. Vaatasime eilset Kehra-Tenax kohtumist ning tundub, et tegime õiged järeldused," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks.

"Saime palju kiirrünnakuid ja seeläbi suhteliselt lihtsaid väravaid. Ja kuigi me ei mänginud karikasarjas Servitigi vastu kehvasti, siis neis kohtumistes ei kestnud me lõpuni. Täna oli vastupidi, suutsime teisel poolajal veel juurdegi panna. Kaitses seisime samuti hästi, hoida Dobele 21 värava peal on väga hea," hindas Koks.

Hoolimata kahest kaotusest jätkab Tenax parema väravate vahe toel Balti liiga liidrina. Lätlastega võrdselt kümme punkti on ühe mängu vähem pidanud Põlva Servitil, kolmandal kohal paikneb Vilniuse VHC Šviesa üheksa silmaga. Kehra ja Viljandi jagavad kuue punktiga 7.-8. kohta, SK Tapa/N.R. Energy'l on tabelis kaks silma.