Izagirre sai kauaoodatud Vuelta etapivõidu, Carapaz kerkis liidriks

Izagirre on nüüd võitnud kõikidel suurtuuridel ühe etapi. Giro d'Italial sai ta käed taeva poole tõsta 2012. ja Tour de France'il 2016. aastal. Külmal ja vihmasel etapil pani favoriitide grupis oma paremuse maksma Carapaz, kes edestas finišis liidrisärgis sõitnud Primož Roglici (Team Jumbo-Visma) 43 sekundiga. Head minekut näitas ka Hugh Carthy (EF Pro Cycling), kes tõusis etapilt pälvitud kaheksanda kohaga üldarvestuses Carapazi selja taha teisele kohale, kaotades talle 18 sekundiga. Räime meeskonnakaaslane Dan Martin lõpetas kuuendal etapil 18. kohal ning langes kokkuvõttes kolmandale positsioonile. Kaotust Carapazile on kirjas 20 sekundit. Roglic jääb liidrist maha 30 sekundiga ning jätkab neljandal positsioonil.

Laas kaotas kuuendal etapil võitjale 17 minuti ja 46 sekundiga ning pälvis 146. koha, Räim jäi Izagirrest maha 23 minuti ja 28 sekundiga ning lõpetas 157. positsioonil. Üldarvestuses jätkavad eestlased vastavalt 159. ja 160. kohal. Kaotust Carapazile on kuue etapi peale kogunenud 1:34.30 ja 1:39.06.

"Täna oli jalast ikka midagi väga palju puudu. Suhteliselt sarnane enesetunne nagu eile ehk midagi kiita polnud. Eesmärk oli kenasti ajalimiiti jõuda, selle ülesandega sain hakkama, aga ikka päris piinarikas päev," kirjutas Räim sotsiaalmeedias. "Alguses oli palju rünnakuid ja väikesed tõusunukid olid nii valusad. Liidri meeskond vahet väga suureks ei lasknud. Samuti hakkas vihma sadama ja oktoobris ei ole see väga lõbus. Mingi hetk jäin tõusul maha ja õnneks oli minust tagapool veel mehi. Ilm oli väga külm, tõusu otsas lausa kolm kraadi, aga me olime enne seda juba kaks tundi vihmaga sõitnud - võite ainult ette kujutada. Homme on tuuril esimene puhkepäev ja esimene nädal ongi läbi. Loodan, et taastun hästi ja enesetunne paraneb. Midagi ennustada ei oska!"

Esmaspäeval on velotuuril esimene puhkepäev.

⏯Un día brutal en #LaVuelta20: lucha, lluvia y dureza en el Pirineo aragonés que ha acabado con @RichardCarapazM de líder. Revívelo en 1'.



⏯A great win by Izagirre and a change of leader to Carapaz in a brutal mountain stage to finish the 1st week of La Vuelta. The 1' summary. pic.twitter.com/LA1Yxae46h — La Vuelta (@lavuelta) October 25, 2020