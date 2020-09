Pärnu VK alistanud Tartu Bigbank tuli välja 0:2 kaotusseisust

Teist päeva järjest oli Tartu meeskond võidukas viiegeimilises mängus. Kohtumist alustas paremini laupäeval Tallinna Tehnikaülikooli alistanud Pärnu. Atvars Ozolinsi võimsate servide toel tehti avageimi keskel 13:16 kaotusseisust 5:0 spurt, saavutati enesekindlus ja võideti geim 25:20.

Avo Keele hoolealused olid pallingul ohtlikud ka teises geimis. Läti leegionäride hea mäng tähendas, et teine geim kuulus Pärnule 25:22.

"Meil ongi see hooaeg see, et me peame serviga suruma, sest see on meie trump. Alguses kaks esimest geimi see toimis. Mida aeg edasi, seda nõrgemaks see jäi, siis tuli Tartu mängu ja oligi. Edasi on veel palju panna. Kokkumäng jääb veel natuke soovida," rääkis Pärnu Võrkpalliklubi mängija Silver Maar intervjuus ERR-ile.

Pärnakate 2:0 eduseisu järel tuli kohtumisse pööre. Kolmanda geimi alguses läks Pärnul sisuliselt kõik valesti ning viga sai nende nurgaründaja Taavet Leppik, kes pidi mõneks ajaks platsilt lahkuma.

Tartu liigutas diagonaalründaja kohale Märt Tammearu ja see tõi edu. Seisult 20:9 lubati Pärnu veel mängu, kuid geim lõppes Tartu 25:18 paremusega. Täpselt sama tulemusega olid tartlased vastasest üle ka neljandas geimis, kus võideti vastasest märgatavalt rohkem pikki pallivahetusi.

"Kui me eile veetsime viis tundi bussis, Tallinnasse tagasisõit, ja jõudsime üsna hilja koju, siis lõpplahendus on see, et mehed on väsinud. Jätsime hommikuse trenni küll ära, aga sellest hoolimata oli näha, et võib-olla oldi isegi vaimselt natuke väsinud. Ei olnud sellist mõistusega platsi peal olekut. Ehk ütleme nii, et nende mõttemaailm natuke kolmandast geimist alates muutus," ütles Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg.

Üldjuhul on viiendas geimis eelis kaotusseisust välja tulnud meeskonnal ning otsustavas vaatuses mängiski Tartu juba oluliselt parema energiaga. Tööle hakkas blokk ning sümboolselt pani kohtumisele punkti Tammearu, kelle diagonaali liigutamine oli kindlasti üks võtmemomente. Tartu võitis viienda geimi 15:9.

"Ma olen valmis selleks olnud, et pean vahepeal diagonaali ka mängima, aga ise eelistan ikkagi nurgaründaja olla. Ma arvan, et nelja pealt on lihtsam lüüa kui tagaliinist ühe ja kahe pealt, aga kui võistkonnale on vaja, siis ma olen ikka valmis minema," ütles Tartu Bigbanki mängija Märt Tammearu.

Alar Rikbergi jaoks olid nädalavahetuse kaks kohtumist peatreeneri rollis esimesed ametlikud tuleristsed. Närvirakke kulus oodatust rohkem. "Kasutan erinevaid lähenemisi," jätkas Rikberg. "Meil oli vähemalt kaks time-out'i, kus ma olin lihtsalt vait. Seda peab ka treener tunnetama, millal on vaja mängijatele midagi öelda ja millal nad ise omavahel natuke asju selgeks räägiksid. Ma arvan, et juhtnöörid olid vast piisavad."

Päeva teises kohtumises sai TalTech jagu Tallinna Selverist tulemusega 3:1 (25:18, 25:21, 19:25, 30:28).