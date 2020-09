Touri värske võitja stardib kõrgete eesmärkidega ka MM-il

"Ma ei ole rajaga tutvunud, kuid räägitakse, et see on väga raske. Samuti on sõit väga pikk. Mulle meeldib ja loodame parimat. Sloveenia koondis paneb välja tugeva meeskonna ja saame näha, mis võimalused meil on," rääkis Pogacar.

Pärast MM-i on Pogacarile kavas end oktoobris proovile panna klassikutel, kaasa arvatud Flandria tuuril, kirjutab Spordipartner.ee. Esmaspäeval 22. sünnipäeva tähistanud Pogacarist sai 12. rattur, kes tulnud Touri debüüdil üldvõitjaks ja ta on noorim võidu saanud rattur pärast Henri Cornet' triumfi 1904. aastal.

"Enne temposõitu arvasin, et lõpetan teisena ja olnuksin selle tulemusega ning parima noorratturi särgiga rahul. Õhtul enne temposõitu vaatasin, kuidas mehaanikud parkimisplatsil mulle Champs-Elysees'le saabumiseks valget ratast ette valmistavad. Kuid temposõit muutis mu elu täielikult. Arvan, et minu edu oli seotud sellega, et startisin teadmiseta, et võiksin võita. Mu vaim oli vaba. Mul ei olnud isegi jõumõõtjat," ütles Pogacar.