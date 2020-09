Kruuda Türgi ralli ohtudest: veerevad kivid, pimestav tolm

"Ta on hästi kivine. Kuna sõidetakse mägedes, siis mägede pealt veerevad ka vahepeal mõned suured kivid alla, mis on sõitjatele üllatuseks," selgitas Kruuda intervjuus ETV-le. "Kuna terve ralli sõidetakse pigem metsa sees, siis jääb tolm ka sinna metsa sisse kinni.

"Kui vaadata eelmise aasta sisevideoid, siis päris paljudel sõitjatel oli vahepeal tolmuga probleeme. Ka Thierry Neuville sõitis rajalt välja, kuna tolm oli nii tihe ja ta ei näinud, kuhu tee läks."

Kruuda sõnul on väga paljudel sõitjatel võimalus Türgis hea tulemus teha. "Kõigil võib midagi juhtuda, rehvipurunemisi tuleb ikka ette. Kuna ralli on nii raske, siis on ka autodel raske, meestel raske."

"Thierry Neuville'i taga on Teemu Suninen, kes eelmisel kahel aastal on neljandal kohal lõpetanud. Ka tema võib seal väga hea sõidu teha. Ka Esapekka Lappi võib seal hea sõidu teha," usub ta soomlastesse.

"Tagantpoolt on alati hea tulla ja kui vaadata meie meeste positsiooni, siis stardipositsioon on hea, on võimalik tuua hea tulemus, on varasemalt ka toodud. Kui tahapoole vaadata, siis Thierry Neuville on kõige suurem ohustaja."

Pärast Türgit jääb sõita veel kaks etappi Sardiinias ja Belgias. "Mis oluline on - asfaldiralli on viimane. Kui kruusarallidel on hea tagantpoolt startida, siis asfaldirallidel just hea eespoolt," lausus Kruuda.

"Kui Türgist ja Sardiiniast võtta suurepärane tulemus ja enne viimast etappi MM-sarja juhtida, siis viimasele etapile on küll väga enesekindel minna."