Tänak: võrreldes Mehhikoga on auto üsna erinev

Tunamullu Toyota roolis Türgi ralli võitnud Ott Tänak sõnas enne tänavust etappi, et Hyundai masin on võrreldes viimase sarnase ralliga väga palju muutunud.

"Võrreldes Mehhikoga on auto üsna erinev. Me oleme kõige kallal tööd teinud. Ma ütleksin, et šassii ja mõned detailid veel on üsna erinevad võrreldes sellega, mis meil oli Mehhikos," lausus eestlane väljaandele DirtFish. "Ma ei tea, kas sellest piisab, aga üsna pea selgub."

"Ma ei ole selle autoga veel Türgis olnud, nii et ausalt öeldes pole aimugi. Palju on muutunud ja me ei tea, kus asuvad teised kutid. Raske on ennustada, aga kõik on ehk hästi ja loodame, et oleme parimal tasemel, mis praegu võimalik."

Kuigi Türgi teed on ohtlikud, siis kogupikkus on võrreldes eelnevate rallidega vähenenud. Reedel on kavas vaid kaks kiiruskatset. Tänaku sõnul pingutavad kõik piloodid sellegipoolest täiega.

"See on kahepäevane üritus, aga lõpus on ralli ikkagi ralli kogu selle kilometraaži juures, nii et peame piire kompama," lausus valitsev maailmameister. "Peame võitlema kõikidel katsetel."

Suurte kivide peale ta ei mõtle. "On asju, mida muuta ei saa. Õnne ei saa muuta. Lõpuks peame andma endast parima ja ülejäänu pole enam meie kätes. Loomulikult loodame parimat, aga nagu ma ütlesin, siis muuta saame vaid iseendid ja ülejäänu pärast ei pea muretsema."

Türgi ralli sõidetakse 18.-20. septembril. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis ralliblogi vahendusel.