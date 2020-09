Sardiinia rallile pealtvaatajaid ei lubata

Korraldajate teatel sündis otsus rahvusvahelise autoliidu (FIA), WRC promootori, korraldustiimi ja kohaliku omavalitsuse koostöös.

Tänavu 8.-11. oktoobrini sõidetaval Sardiinia rallil võetakse tarvitusele kõikvõimalikud meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ning kõikide osapoolte ühise arutelu käigus nenditi, et parem on pealtvaatajaid rallile mitte lubada.

"Sellisel kohutaval hooajal on oluline, et spordimaailm näitaks enda vastutustundlikkusega eeskuju. Meie eesmärk on, et ralli toimuks, et maailmale näidata – sõltumata pandeemiast ja selle tagajärgedest peab elu edasi minema, aga reegleid järgides," ütles Itaalia autoliidu president Angelo Sticchi Damiani. "Seetõttu palume rallifännidel meid mõista ja teha koostööd, et see ralli toimuks."

Korraldajate sõnul on rallifännidel võimalik võistlusele täies mahus internetis kaasa elada, need detailid avaldatakse lähiajal.

Autoralli MM-sari naasis ligi pooleaastaselt sunnitud võistluspausilt septembri alguses esimest korda MM-kalendrisse kuulunud Rally Estoniaga, kus triumfeerisid Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai).

Järgmine ralli on kavas selle nädala lõpus Türgis. MM-sarja üldarvestuses on 79 punktiga liider Sebastien Ogier (Toyota), talle järgneb tiimikaaslane Elfyn Evans 70 punktiga ning Tänak on 66 punktiga kolmas.