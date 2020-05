Prantsuse jalgratturil teist korda enam dopingusüüst pääseda ei õnnestunud

Di Gregorio andis positiivse dopinguproovi velotuuri viiendal etapil ning jäi vahele Aranespi kasutamisega. See on kergelt tuvastatav rekombinantne versioon inimese erütropoetiinist ehk erütropoeesi reguleerivast hormoonist (EPO-st). Prantslase võistluskeeld kehtib 7. märtsini aastal 2022 ning kõik tema tulemused alates 11. aprillist aastal 2018 on tühistatud.

Seejuures loobus Di Gregorio tippspordist 2017. aasta septembris, kuid otsustas siiski kaasa teha veel 2018. aasta hooaja. Toona võidutses ta Delko Marseille Provence KTM-i värvides ühel Provence'i velotuuri etapil ning sai Etoile de Bessegesi mitmepäevasõidul selga mägedekuninga särgi.

2018. aastal dopingukontrollis põrumine ei olnud ratturi jaoks esimene kokkupuude valemänguga. Teda süüdistati keelatud ainete kasutamises ka 2012. aastal, mil politsei otsis Tour de France'i velotuuri ajal läbi Cofidise hotelli. Di Gregorio vahistati seejuures koos meeskonna arstiga. Hiljem tõestas prantslane oma süütust ning kaebas klubi kohtusse.