Nazarov: 400 m tõkkejooks on karmide meeste ala ja olen selleks valmis

Sisehooajal 60 meetri sprindis pikalt püsinud Eesti rekordi purustanud Karl Erik Nazarov tahab läbi lüüa 400 meetri tõkkejooksjana. Et sihid on seotud järgneva kümne aastaga, siis tiitlivõistlusteta suvi teda ei heiduta.

Sprindis ägedat minekut näidanud 21-aastane Nazarov on märtsist alates karastanud keha ja kogunud aeroobset põhja treeningutega Hiiu staadioni kõrval asuvas metsatukas.

"Siin oleme iga ilmaga olnud. On näkku sadanud lund ja vihma ning oleme saanud kõik trennid ära teha," lausus Nazarov ERR-ile. "Ma ütleksin, et see on mind isegi rohkem karastanud, sest 400 meetri tõkkejooks on karmide meeste ala ja ma olen selleks valmis."

400 meetri tõketes on Nazarovi tippmark 51,48 sekundit. See tähendab, et Rasmus Mägile kuuluva Eesti rekordini küündimiseks on vaja tulemust kärpida üle kolme sekundi. Aga soovides läbi lüüa just sel alal, liikus Karl Erik sügisel oma treenerist onu Andrei Nazarovi juurest jooksudele pühendunud Liivi Eeriku käe alla.

"Hetkel näengi 400 meetri tõkkejooksus kõige suurimat perspektiivi. Seal on vaja kiirust, seal on vaja tehnikat, seal on vaja head vastupidavust ja eelkõige julgust. See ei ole sihuke ala, mida lähed proovima - seda tuleb ikka jooksma minna! Ma arvan, et kõige rohkem peangi vaeva nägema vastupidavuse osaga. Kui ma selle saan paremale tasemele, siis ma usun, et võin väga kiiresti joosta 400 tõket."

Kiirust Nazarovil jagub. Talvel purustas ta 17 aastat Argo Golbergi nimel püsinud 60 meetri Eesti rekordi ja üllatas ennastki 6,68-sekundilise sprindiga. Eriolukorra alguseni käis ta õhtuti ka tööl, kuid nüüd treenib ema ja üksikute sponsorite toetusel.

"Tööl ma käisin ka kuni märtsikuuni, aga siis koht nagu päris paljudel kadus ära ja praegu siis olen töötu!" tunnistas jooksumees. "Ma olin sellises firmas nagu Genius Sports, olin korvpallikoefitsentide jälgija. Jälgisin mänge ja vastavalt mängu minekule siis korrigeerisin koefitsenti."

Koos Sten Ander Sepa ja Rasmus Kiseliga Hiiul jooksulõike küttev Karl Erik Nazarovi motivatsioon on kõrge vaatamata sellele, et tänavu jäävad tiitlivõistlused ära.

"Hetkel teen trenni nagu pikema eesmärgiga. Ma ei mõtle ainult 2020 suvehooaja peale, vaid pikemas perspektiivis. Ütlekski, et see on mind motiveerinud iga päev rohkem trenni tegema. Tean, et helgem tulevik on nii-öelda tulemas."

Mitme aasta peale siht on? "Ma ütleks kindlasti, et kümne aastat kindlasti tahan tippsporti teha, kui mitte rohkem. Kõik tiitlivõistlused tahaksin ära käia ja see on eesmärk praegu."