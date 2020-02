VIDEO | Nazarov purustas 17 aasta vanuse Eesti rekordi

View this post on Instagram

????????Lasnamäel toimuvate U18, U20 ja U23 vanuseklasside Eesti meistrivõistlustel jooksis ???????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????? ???? ???????????????????????????????????????????????????? - ????.????????!! ⁣ ⁣ Varasem tippmark 6.71 püsis 2003. aastast Argo Golbergi käes. Võimas????⁣ ⁣ Kõiki tulemusi näeb ???? ekjl.ee⁣ ⁣ #eestirekord #kergejõustik