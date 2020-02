Karl Erik Nazarov püstitas Tartus uue noorsoo rekordi

Kuna Ksenija Balta Tartus ikkagi ei võistelnud, kujunes õhtu peaalaks meeste 60 meetri tõkkesprint. Finišis mahtus viis paremat meest 21 sajandiku sisse. Jooksu võitis uue Eesti noorsoo vanuseklassi rekordi ehk 7,84 sekundiga Karl Erik Nazarov. Selle ala Eesti absoluutne siserekord on kaheksa sajandikku parem. "Võtsin eesmärgiks, et see rekord võiks olla ühe inimese käes – minu. Jooks oli tehniliselt väga hea. Mul on eelmises kahes jooksus lõpp natuke ära vajunud, aga täna suutsin teiste eest ära minna. Olen väga rahul," kommenteeris Nazarov ERR-ile.

Võistlusõhtu kujunes taseme poolest igati korralikuks. Kui Õilme Võro püstitas naiste 60 meetri sprindis isikliku rekordi 7,40, siis tõeliselt positiivse üllatuse pakkus naiste kaugushüppes 24-aastane Aet Laurik, kes treenib oma venna käe all. Tänane tulemus oli 6.43, mis Eesti sise-edetabelis paremuselt viies. "Selle tulemusega olen ma väga rahul ja katse oli mul peaaegu ideaalne. Sealt see tulemus."

Meeste kuulitõukes näitas Jander Heil stabiilsust. Tema parim tulemus oli neljanda katse 19 meetrit ja üks sentimeeter. "Päris normaalne seeria, aga ma arvan, et see neljas katse ei olnud tehniliselt kõige parem. Üldiselt võib rahule jääda selle võistlusega," kommenteeris kuulitõukaja.

Meeste teivashüppe võitis Eerik Haamer. Täna oli võidutulemus 5.37. Järgmist kõrgust, 5.42 enam ületada ei õnnestunud.

Meeste kaugushüppes oli Hans-Christian Hausenbergi võidutulemus 7.60.