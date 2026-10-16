Galerii: Viru Sputnik kaotas avamängu suurelt, kuid häbisse ei jäänud

Viru Sputniku kaitsja Pavel Prokopenko sõnul pani mängule oma pitseri see, et juba 16. sekundil said nad kaheminutilise karistuse. Saadud ülekaalu realiseerisid ungarlased teise minuti alguses seisuks 1:0.

"Meil ei olnud plaani kohe esimestel sekunditel karistus saada," muigas Prokopenko vahetult pärast kohtumist mängu analüüsides. "See lõi meid natuke mängurütmist välja. Usun, et kui oleksime suutnud vähemalt esimesed viis-kümme minutit seisu viigis hoida, siis oleks võibolla mäng natuke teistpidi läinud."

Prokopenko lisas, et kuigi seis oli 2:9, usub ta, et pealtvaatajad jäid rahule, sest oma võimalused olid ka Eesti klubi mängijatel, kes ründaja hinnangul andsid endast maksimumi. "Tore oli näha, et meile oli kaasa elama tuldud Eesti erinevatest kohtadest," ütles Prokopenko. Ametlikku protokolli kanti pealtvaatajate arvuks 654.

Viru Sputniku ründaja Allan Saare sõnul olid vastased tasemelt üle ja see tähendas palju tööd kaitses, mis omakorda põhjustas vigu ründetsoonis.

Mõlemad mängijad tunnistasid, et vastaste tase oli tugevam ning kui Eesti liigas vigu nii lihtsalt ei karistata, siis ungarlased olid varmad vastaste eksimusi ära kasutama.

Eesti klubi mõlemad väravad lõi Maksim Tšaltsev, kellele kindlasti elas arvuka publiku seas kaasa nii mõnigi valija – nimelt kuulub hokimees Kohtla-Järve volikokku. Esimese värava lõi ta seisul 0:6 ja teise seisul 1:7. Söödupunkti said vastavalt Andrei Rae ja Jegor Romanov.

Ungari meisterklubi edukaim punktikorjaja oli kaks väravat löönud ja kolm söödupunkti andnud William John Zapernick.

Kohtla-Järve väravavavaht Sergei Andrejev tõrjus vastaste 53-st pealelöögist 44. Ungari väravavaht Roland Farkas tõrjus 22-st pealelöögist 20.

Laupäeval on Viru Sputnik kell 19 vastamisi Rumeenia eelmise hooaja hõbedaklubi ning Ungari-Rumeenia hokiliiga Erste Liga põhihooaja võitja ja kokkuvõttes teise koha saanud Corona Brasoviga, kes Erste liiga poolfinaalseerias alistas just Budapesti Jegkorong Akademia. Kontinentaalkarikaturniiri avamängus oli Corona Brasov reedel 11:3 (5:0, 5:3, 1:0) parem KHL Zagrebist.

"Loodame, et oleme tänu esimesele mängule laupäevaks juba vastaste kiirema mängutempoga paremini harjunud," sõnas laupäevasele mängule ette vaadates Allan Saar.

Pühapäevases viimases voorus on Viru Sputniku vastane Horvaatia eelmise hooaja hõbedameeskond KHL Zagreb.

Kohtla-Järvel peetavast 1. etapi B-alagrupist saab edasi vaid võitja, keda teisel etapil ootavad Kashastani Nomad, Taani Herlev Eagles ja Itaalia HC Asiago.

Samal ajal peetakse A-alagrupi mänge Leedus Elektrenais, kus avavoorus alistas ukrainlaste Kiievi Sokil 7:0 hispaanlaste CH Jaca ning lätlaste Riia HK Mogo oli 6:1 parem väljakuperemeeste klubist Energija.

SK Viru Sputnik mängib eurosarjas teist korda

Kontinentaalkarikas on klubide tugevuselt teine eurosari meistrite liiga järel. Eelmisel hooajal võitis selle brittide Nottingham Panthers, kes kodujääl peetud finaalis oli 6371 pealvaataja ees parem Kashastani Ust-Kamenogorski Torpedost 4:2.

Eestit esindas siis Narva PSK, kes jäi pidama esimesse ringi, saades kodujääl ühe normaalaja viigi eest teenitud punktiga neljanda koha. Tolle turniiri võitis täiseduga HK Mogo, kes lõpuks pääses finaaletapile, kus 5.-6. koha kohtumises alistati Prantsusmaa Angers Ducs 4:3.

SK Viru Sputnik on osalenud kontinentaalses hokiliigas ka hooajal 2010/2011, kus oldi esimeses ringis vaba. Teises ringis Hollandis peetud B-alagrupis võideti kolmest mängust kaks ning saadi alagrupis teine koht, millest kolmandasse ringi pääsemiseks ei piisanud.

Kaks korda, 2010. ja 2026. aasta kevadel, ongi see Kohtla-Järve klubi suutnud Eesti meistriks tulla.