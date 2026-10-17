X!

Zolotarjov ja Altrov võitsid Zoom8-klassi EM-il kaks kulda

Purjetamine
Leon Zolotarjov ja Anna Altrov
Leon Zolotarjov ja Anna Altrov Autor/allikas: Eesti Purjetamise Liit
Purjetamine

Austrias Traunsee järvel toimunud Zoom8-klassi Euroopa meistrivõistlustel võitsid Uku Kuusk Purjespordikooli noorsportlased kaks Euroopa meistritiitlit. Poiste arvestuses tuli Euroopa meistriks Leon Zolotarjov ja tüdrukute arvestuses Anna Altrov.

Poiste 15 osalejaga konkurentsis võitis Leon Zolotarjov Euroopa meistritiitli 18 punktiga. Ta võitis üheksast võistlussõidust kaks ning lõpetas veel kolmel korral teisena. Hõbemedali sai austerlane Jakob Gsell 29 punktiga ning pronksi taanlane Theodor Anker Christensen 30 punktiga.

"Tulin Zoom8-klassis Euroopa meistriks! Tuule puudumise ja muutlike olude tõttu saime neljast päevast purjetada ainult kolmel. Järve teises otsas oli tuul parem ja saime korralikult võistelda. Võidu saavutamiseks pidin tegema häid starte, leidma teistest vaba ruumi ja sõitma võimalikult stabiilselt," rääkis Zolotarjov.

Tüdrukute 14 osalejaga arvestuses tuli Euroopa meistriks Anna Altrov, kes kogus 20 punkti. Altrov võitis üheksast sõidust kolm ning edestas kahe punktiga hõbemedali saanud austerlannat Emma Ebenhöh'd. Pronksmedali võitis samuti Austria purjetaja Emily Kargl 23 punktiga.

Altrovi sõnul muutis võistluse tema jaoks keeruliseks ka haigestumine, mistõttu ei saanud ta esimestel päevadel täielikult võistlemisele keskenduda. "Minu jaoks tegi olukorra keerulisemaks ka see, et olin võistluste alguses üpris tõbine. Veetsin rohkem aega magades kui üleval olles ning alles viimasel kahel päeval tundsin end piisavalt hästi, et võistlemisele täielikult keskenduda," rääkis Altrov.

"Tuuleolud olid samuti üsna keerulised ja muutlikud. Pidime Leoniga pidevalt katsetama, kumb rajapool paremini töötab, kuid tihti oli tuul stardiks jälle 15 kraadi teisele poole keeranud. Viimasel kahel päeval pukseeriti meid lausa poolteist tundi järve teise otsa, et üldse mõni võistlussõit peetud saaks," kirjeldas ta.

Kõige pingelisemaks kujunes Altrovi jaoks võistluse viimane päev, mil Euroopa meistritiitli saatus oli veel lahtine. "Kõige pingelisemaks kujunes viimane päev, mil jagasin ühe austerlannaga esikohta võrdsete punktidega. Rajal kujunes sellest sisuliselt meie kahe omavaheline võistlus. Keskendusime rohkem teineteisele kui ülejäänud võistlejatele, sest kõige olulisem oli see, kumb meist teisest eespool lõpetab," meenutas Altrov. "Õnneks kõik sujus ja saime koos Leoniga tulla kullaga koju!"

Eestit esindasid Euroopa meistrivõistlustel veel kaks noorpurjetajat. Tilgu Sadama Jahtklubi sportlane Cristopher Kevin Purkas saavutas poiste arvestuses üheksanda koha ning Uku Kuusk Purjespordikooli purjetaja Olivia Mai Einaste lõpetas tüdrukute konkurentsis 12. kohal. Euroopa meistrivõistlustel osales kokku 29 noorpurjetajat neljast riigist: Eestist, Austriast, Taanist ja Soomest.

Zoom8 on noorte ühemehepurjekaklass, mis võimaldab Optimist-klassist välja kasvanud purjetajatel jätkata võistlemist ühemehepaatidel ning valmistuda üleminekuks suurematesse paadiklassidesse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

15:01

Davidovich Fokina sai poolfinaalis Zverevist jagu

14:23

United lõi Nõmme derbis Kaljule kolm vastuseta väravat

13:59

Eestlased Müncheni suvebiatloni võistlusel finaali ei saanud Uuendatud

13:48

MacKinnoni suurepärane õhtu viis Avalanche'i võidule

12:34

Zolotarjov ja Altrov võitsid Zoom8-klassi EM-il kaks kulda

11:50

"Spordipühapäev" uurib, kas rahvaspordist on saamas luksuskaup

11:27

Legia teenis kodupubliku ees napi võidu

10:49

Soomets sai uue peatreeneri käe all kirja võiduka täismängu

10:15

Zaitsev alistas MM-i normatiivi, Tribuntsov samuti finaalis

09:56

Paide ralli kuulub järgmisel aastal Soome meistrivõistluste kalendrisse

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

12.10

"Spordipühapäev": kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt?

12.10

Teigamägi Nairobi MM-ist: Keenia soove ei saa lõpuni eirata

09.10

Tohver: mis saaks venelastele veel parem olla kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16.10

Lühikavas rekordit nihutanud Levandi jättis selja taha Euroopa meistri

15.10

Serbia tennisistile määrati 24-aastane võistluskeeld

08:05

Jefimova püstitas USA üliõpilasliigas isikliku rekordi

16.10

TalTech sai Kalevi ja TÜ alistanud Ventspilsi üle kaaluka võidu Uuendatud

00:07

Euroliiga: Žalgiris kaotas jälle, Ateenas lõppes viimane kaotuseta seeria

16.10

Ostapenko võitis venelannat, Svitolina kaotas üllatajale

16.10

Paide alistas Flora ja muutis tiitliheitluse ülipõnevaks

16.10

Paskotši aitas Genti eurosarjas võiduni, Kristal korjas punase kaardi

16.10

Ilves: lõpu poole tüüriva sportlasena on äge näha, et suudad veel muutuda

10:15

Zaitsev alistas MM-i normatiivi, Tribuntsov samuti finaalis

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo