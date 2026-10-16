Naiste Balti turniiri võitja selgub Paide jalgpallihallis

Turniiril osalevad lisaks Eestile Fääri saared, Läti ja Leedu. Esmalt peetakse poolfinaalid, mille võitjad selgitavad omavahel turniiri võitja ning kaotajad mängivad kolmanda koha nimel. Poolfinaalid toimuvad laupäeval, 28. novembril, kui Eesti läheb vastamisi Fääri saartega ning Läti kohtub Leeduga. Finaal ja kolmanda koha kohtumine peetakse kolm päeva hiljem ehk teisipäeval, 1. detsembril.

Naiste Balti turniir 2026:

Laupäev, 28. november

13.00: Läti – Leedu

19.00: Fääri saared – Eesti

Teisipäev, 1. detsember

13.00: 3. koha mäng või finaal

18.00: 3. koha mäng või finaal Eesti osalusel

Eesti osalusega mängud on jälgitavad otseülekande vahendusel. Pääsmed kohtumistele tulevad müügile oktoobrikuu jooksul.

Eesti naiste koondis on Fääri saartega kohtunud kuuel korral. Neist kaks on lõppenud Eesti võidu ja kaks Fääri saarte paremusega. Eesti on võitnud kaks viimast omavahelist kohtumist, sealhulgas möödunud aastal peetud kolmanda koha mängu, kus eestlannad jäid peale tulemusega 2:0. Eesti väravad lõid Emma Treiberg ja Liselle Palts, kelle tabamus pälvis hiljem ka aasta ilusaima värava auhinna.

Läbi ajaloo on Eesti naiskond Balti turniiril triumfeerinud 12 korral. Viimati tõsteti karikas 2024. aastal.