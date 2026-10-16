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Naiste Balti turniiri võitja selgub Paide jalgpallihallis

Jalgpalli Eesti koondis
Eesti naiste jalgpallikoondis
Eesti naiste jalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti naiste jalgpallikoondis võõrustab aasta lõpus, 28. novembrist 1. detsembrini nelja riigi osalusel toimuvat Balti turniiri, mis peetakse Paide jalgpallihallis.

Turniiril osalevad lisaks Eestile Fääri saared, Läti ja Leedu. Esmalt peetakse poolfinaalid, mille võitjad selgitavad omavahel turniiri võitja ning kaotajad mängivad kolmanda koha nimel. Poolfinaalid toimuvad laupäeval, 28. novembril, kui Eesti läheb vastamisi Fääri saartega ning Läti kohtub Leeduga. Finaal ja kolmanda koha kohtumine peetakse kolm päeva hiljem ehk teisipäeval, 1. detsembril.

Naiste Balti turniir 2026:

Laupäev, 28. november
13.00: Läti – Leedu
19.00: Fääri saared – Eesti

Teisipäev, 1. detsember
13.00: 3. koha mäng või finaal
18.00: 3. koha mäng või finaal Eesti osalusel

Eesti osalusega mängud on jälgitavad otseülekande vahendusel. Pääsmed kohtumistele tulevad müügile oktoobrikuu jooksul.

Eesti naiste koondis on Fääri saartega kohtunud kuuel korral. Neist kaks on lõppenud Eesti võidu ja kaks Fääri saarte paremusega. Eesti on võitnud kaks viimast omavahelist kohtumist, sealhulgas möödunud aastal peetud kolmanda koha mängu, kus eestlannad jäid peale tulemusega 2:0. Eesti väravad lõid Emma Treiberg ja Liselle Palts, kelle tabamus pälvis hiljem ka aasta ilusaima värava auhinna.

Läbi ajaloo on Eesti naiskond Balti turniiril triumfeerinud 12 korral. Viimati tõsteti karikas 2024. aastal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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