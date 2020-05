Robin Nool sihib olümpiavõitjast isa teivashüppe rekordit

Kergejõustiklastele on sellest nädalast avatud treeninguteks Kadrioru staadion. Oma kergejõustikukooli noori treeniv kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool loodab, et suve jooksul selgitatakse välja kõikide vanuseklasside Eesti meistrid.

Kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool pääses pärast kaheksat nädalat metsa all harjutamist oma kergejõustikukooli õpilaste, sealhulgas teivashüppajast poja Robin Noolega esmaspäevast alates treenima Kadrioru staadionile. See annab kõigile uue impulsi, sest staadionil saab teha spetsiifilisi treeninguid. Robin Nool hoidis üldist vormi metsa vahel tehtud pikkade jooksu otsade ja kerelihaste harjutuste vihtumisega.

"Kuna kõik staadionid ja treeningkeskused olid kinni, siis teivast ilmselgelt hüpata ei saanud ja sprinditreeningute asemel oli siis ettevalmistus ehk üldise vormi hoidmine," rääkis Robin Nool intervjuus ERR-ile.

Mullu suvel teivashüppes oma margi viie meetri ja 40 sentimeetri peale viinud Robin Nool usub, et see rekord peaks suve jooksul langema, sest märtsis tuli ta enne piiride sulgemist ookeani tagant USA-st koju karantiini väga hea vormiga.

"Kindlasti annab! Ma arvan, et see praegune karantiin ei teinud sellist kahju, mida ma ei suudaks nüüd selle mai- ja juunikuuga taastada," oli Robin Nool kindel. "Ma enne seda eriolukorda olin elu parimas vormis ja ei näe põhjust, miks ma ei võiks olla uuesti suve keskel."

Kevadisteks USA ülõpilasvõistlusteks kogutud vormi ei õnnestunud Robinil koroonaviiruse tõttu realiseerida. Kui nüüd ilmad lubavad väljas hüppetrenne teha, siis usub Robini isa Erki Nool, et rekordiparandus tuleb kindlasti.

"Selle, et kas ta hüppab 5.40 või rohkem olen täitsa veendunud," rääkis Erki Nool. "Selles pole kahtluski. Lihtsalt tuleb oodata, et meil läheb ilm ilusamaks, sest see on number üks, et me saaks väljas hüpataja ning teiseks, et me saaks hakata võistlushooajaga pihta."

Olümpiavõitja 21-aastane poeg läks Ameerika Ühendriikidesse õppima kaks aastat tagasi ja siirdus pärast esimest hooaega Texasesest (Texase A&M ülikool) Memphise ülikooli, sest sinna sai parema tööpakkumise teda USA-s juhendav teivashüppe treener Kyle Ellis. Meditsiinifüüsikat õppiv Robin tegi kevadsemestri tööd ära veebi vahendusel Tallinnas.

"Õnneks ülikool reageeris kiirelt ja kõik tunnid viidi üle online-formaati ning see infrastruktuur oli paigas juba enne kui see otsus tuli ülikoolil, et siis päris tunde enam ei toimu," ütles Robin Nool. "Tänu sellele mul oli võimalus siin Eestis see semester lõpetada.

Nüüd saab noor teivashüppaja rahuliku südamega keskenduda paar kuud vaid spordile. Isa teivashüppe rekordist lahutab teda veel 20 sentimeetrit.