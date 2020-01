Erki Nool pälvis Leedu Olümpiakomitee ausa mängu auhinna

Noor Leedu kergejõustiklane Edgaras Benkunskas võistles Euroopa U-23 meistrivõistlustel kümnevõistluses. Kuna leedukad ei saanud teibaid kodumaalt Rootsi transportida, palus alaliit eestlastelt abi.

Eesti sportlaste Robin Noole ja Johannes Treieli treener Erki Nool, kes täitis U-23 EM-il ka Eesti koondise juhi rolli, otsis abivalmilt vajalikud teibad ja transportis need Eestist võistluspaika. Noole hinnangul polnud leedukate valitud teivas aga sportlasele parim, nii et ta soovitas ja hankis talle sobivama teiba. Ka võistluse ajal andis Nool Benkunskasele tehnika osas asjatundlikku nõu. Noor leedukas sai sellest kõigest palju abi ning ühtlasi suurt innustust legendi toetusest. Nii parandas Benkunskas U-23 EM-il teivashüppes isiklikku tippmarki 20 cm võrra, viies oma rekordi 4.50 peale ning teenis kümnevõistluses 8. koha.

Nool sai auhinna kätte Eesti Olümpiakomitee kontoris, kui oli tulnud EOK tippspordikomisjoni koosolekule. "On hea tunne, et tunnustakse, kui teed head. Leedukad ei saanud kuidagi oma sportlase teibaid Rootsi transportida. Nad pöördusid meie poole abipalvega, kas saaksime neid teivaste transportimisel aidata. Kuna sõitsin ise autoga Rootsi, ei näinud väga suurt probleemi lisada kotti paar teivast. Võistluste käigus kujunes vaikselt nii, et hakkasin ka noort leedukat märkamatult juhendama. Et leedukad seda meeles pidasid ja see nende jaoks suur asi oli, on meeldiv. Üllatav, aga meeldiv," rääkis Nool.

See on Leedu Olümpiakomitee Fair Play auhinnakonkursi 26-aastase ajaloo jooksul esimene kord, kui ausa mängu aasta teo auhinna teenib välismaalane.

Leedu Olümpiakomitee president, olümpiavõitja Daina Gudzineviciute ütles, et sport on hea õpetaja. "Sealhulgas õpetab sport austama vastast. Ausa mänguga saavutatud võidud on alati magusamad. Seetõttu on ka ausa mängu auhind iga sportlase karjääris üks olulisemaid," lausus Gudzineviciute.

Leedu Olümpiakomitee andis Fair Play auhinnad välja kuues kategoorias: noorsportlase auvääriline tegu, noorsportlase eeskuju eakaaslastele, ausa mängu aasta projekt, ausa mängu aasta organisatsioon, elutööauhind ning ausa mängu aasta tegu. Auhinnakonkursile esitati rekordiliselt koguni 30 kandidaati.