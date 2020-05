WA president: kergejõustik võib naasta tühjadele staadionitele

Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (World Athletics ehk WA) president Sebastian Coe andis märku, et ka Teemantliiga etapid võivad toimuda pealtvaatajateta ehk suletud uste taga.

Selle nädala alguses avalikustas WA Teemantliiga esialgse võistluskalendri. Augustist oktoobrini toimub 11 võistlust.

Küsimusele, kas võistlusele pealtvaatajaid lubatakse või tuleb etappidele kaasa elada televiisori vahendusel, vastas Coe: "Me peame tegema lühiajalisi kompromisse. Peame kohalike kogukondade ja tervishoiuasutustega asjad läbi rääkima. Näiteks jalgpall tuli väga kiirelt areenile ilma publikuta tagasi, aga see peab olema lühiajaline lahendus, sest vastasel juhul sureks sport välja."

Coe lisas, et esialgu on prioriteediks siiski võistlejad saada võistlusrajale ja Teemantliiga etapid peetud. WA jättis ka riikide meistrivõistluste korraldamiseks vaba akna, milleks on 8.-9. august.