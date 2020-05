Kregor Zirk: üksi rassimine väsitas lõpuks natuke ära

"Emotsioon oli super," rääkis Laurika Lint, kes käis laupäeval üle pika aja esimest korda vees Eesti Ujumisliidule. "Tunne oli täpselt selline nagu peale kahekuulist pausi ikka, aga vähemalt on nüüd algus tehtud."

Kertu Kaare tegi samuti üle pika aja esimese veetreeningu laupäeval: "Lõpuks vette saamine oli kauaoodatud positiivne emotsioon. Elevus oli väga suur ja natuke olin isegi närvis. Kaks kuud polnud vette saanud, sellist asja pole mul varem ette tulnud. Vees oli hea tunne. Olin basseini saamist igatsenud, kuid tegelikult oli päris raske ka, mis tähendab, et tööd on vaja hakata tegema. Mul on väga vedanud, et selle võimaluse olen saanud."

Armin Evert Lelle tunnistas, et veetreening oli raske. "Veetunnetust, jõudu ja vastupidavust ei ole," rääkis Lelle, kes tegi üle pika aja esimese veetrenni esmaspäeval. "Pole mitu aastat nii pikka pausi ujumisse teinud ja annab tunda. Aga hoolimata sellest, et raske oli, nautisin taas vees olemist."

Vette saamise üle oli väga õnnelik ka Alex Ahtiainen. "Vees tagasi olemine peale suurt pausi oli suurepärane. Veetunnetuse tagasi saamine võtab nüüd veidi aega, kuid meel on positiivne, sest taas on võimalik teha veetreeninguid," rääkis Ahtiainen.

"Minu paus vees eemal olemisest polnud nii pikk kui teistel," rääkis Kregor Zirk, kes on hetkel kodumaal ja kellel oli ka märtsis ja aprillis võimalik mõnda aega treenida Audentese spordiklubi ujulas koos teiste EOK poolt eriloa saanud tippsportlastega. "Kui Audentese lühiajaline projekt kinni pandi, siis tuli teha nädalane paus veetrennidest, mille asendasin ratta-, jooksu- ja jõutreeningutega. Laupäeval avanes uus võimalus vette hüpata ja tunne oli hea. Nüüd on eesmärgiks veetunnetus võimalikult kiirelt tagasi saada ning treeningtsükliga jätkata. Samuti on tore näha üle pika aja rohkem inimesi koos treenimas. Üksi rassimine väsitas lõpuks natuke ära, aga kui inimesi rohkem ümber, siis on natuke lihtsam," rääkis Zirk.

Eelmise nädala lõpus väljastas Kultuuriministeerium loa, mille alusel said 24 ujujat alustada laupäeval taas veetreeningutega nii Keila Tervisekeskuses kui ka Karksi ujulas.