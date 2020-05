Eesti ujujad hüppavad EM-i asemel vette Keilas või Karksi-Nuias

Keila Tervisekeskuse ujula on praegu üks kahest ujulast Eestis, mis avatud veetreeninguteks eriloa saanud sportlastele. Samuti on veetreeninguteks avatud ujula Viljandimaal Karksi-Nuias.

"Rohkem kahjuks hetkel mitte kahel põhjusel," lausus Eesti Ujumisliidu president Simon Renno. "Esiteks, kultuuriministeerium on meile loa andnud nendes kahes ujulas treenida. Ja kui aus olla, siis täpselt need kaks ujulat olid ka ainsad, kes olid võimelised kohe ühepäevase teatamisega uksed avama ja sooja vette meie ujujad laskma. Seetõttu oleme väga õnnelikud ja tänulikud Keila linnale ja Karksi ujulale, et nad seda teha said."

"Meil on sellised reeglid, et kümme inimest korraga saame lasta basseiniruumi ja hakkame hommikul kaheksast peale ja õhtul kaheksani oleme ära jaganud kahetunnistesse tsüklitesse selle asja," lisas Keila Tervisekeskuse juhataja Toni Meijel. "Ja meil on täna siin Eesti ujumiskoondis, Eesti Moodsa Viievõistluse Liidu ujujad, triatleedid ja paraolümpiakoondis."

"Keila on üsnagi hea," kiitis mullu Eesti aasta parimaks ujujaks valitud Daniel Zaitsev. "Siin on väga suur ruum - õhku piisab. See on kõige tähtsam, et oleks rohkelt hapnikku treeningu ajal. Tavaliselt väikestes kooliujulates või veel kuskil on halb ventilatsioon ja läheb kuidagi umbseks."

Üks meie neljast olümpiakandidaadist - mulluste MM-võistluste poolfinalist ning Euroopa lühiraja meistrivõistlustel neljanda koha saavutanud Zaitsev hüppas esmaspäeval vette kümnepäevase pausi järel.

"Et meil oli praegu paus veest, siis alustasime praegu natuke kergemini," lisas Zaitsev. "Ma arvan, et hakkame praegu ujuma rohkelt mahtu, et see veetunnetus tagasi saada."

Kui neli olümpiakandidaati said aprillikuus treenida Audentese ujulas, siis teised sportlased on vees märksa pikema pausi järel. Praeguses nimekirjas on luba veetreeninguteks 24 ujujal.

"See nimekiri 24 sportlast koosneb meie laiendatud koondisest, kes on sisuliselt kas juba saanud tiitlivõistluste normid täidetud või on normi täitmisele väga lähedal," kommenteeris Renno. "Nemad vajavad seda veetreeningut esimesena."

Ujumisliidu presidendi sõnul on meie lähinaabrid treeningvõimaluste poolest paremas seisus. "Kui me vaatame naaberriike - Läti avab juba tänasest või homsest kõikidele inimestele ujulad, Leedu teeb seda uuest nädalast, Soome plaanib seda teha 1. juunist ja sportlased on neil juba ammu vees.

"Selles suhtes, kui vaadata neid teaduslikke tõendeid ja panna paika väga selged reeglid, siis riskide mõttes võiks olla võimalik avada treeningute jaoks meie baasid juba laiemale ringile eriolukorra lõpus. Aga päeva lõpuks on see siiski meie valitsuse ja kriisikomisjoni otsus," ütles Renno.