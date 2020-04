Koroonakriisi ajal algas virtuaalne velotuur ja stardivad e-liigad

Virtuaalsel Šveitsi velotuuril istuvad ratturid oma kodudes rattapuki selga ja läbivad ühtset süsteemi kasutades viis etappi. Üksteise vastu heitlust näevad ratturid enda ette asetatud ekraanilt ja võistlusteks tehakse ka otseülekandeid.

Kolmapäevase Šveitsi tuuri esimese etapi pikkuseks oli 26,6 kilomeetrit ja virtuaalne rada on kopeeritud päris elust.

"See on täiesti erinev tavavõistlustest. Sa ei näe teisi sõitjaid ja nende nägusid, kui nad kannatavad. Siin kannatad sa üksinda. See on pigem nagu temposõit. Sa oled üksinda, näed teisi rattureid arvutist, kuid see pole päris võistlus. Samas on see üheks korraks lõbus ja mulle meeldis," rääkis kogemusest Šveitsi profirattur Kilian Frankiny.

Igal etapil osaleb 57 ratturit 19 tiimist, nende hulgas ka Eesti rattaprofid Rein Taaramäe ja Martin Laas. Kui Taaramäe sõidab vaid ühe, siis Laas kaks etappi. Tuuri esimese etapi võitis viimase kahe aasta temposõidu maailmameister Rohan Dennis Team Ineose võistkonnast.

"Tunne oli päris hea. See oli nagu 53-minutiline temposõit. Otse loomulikult ei mängi siin aerodünaamika rolli, ent kaal küll. On hea teada, mida ma praegu teen, ja see on hea treening mu temposõitudeks," ütles Dennis.

Ka profijalgpallurid peavad üksteise vahel mõõduvõtmisi virtuaalselt ja seda populaarse videomängu FIFA läbi. Nii toimub praegu näiteks kutsetega Inglismaa kõrgliigaturniir, kus osaleb kõigist 20 klubist üks mängija.

Maailma parima maletaja Magnus Carlseni eestvedamisel toimub mai alguseni ka virtuaalne maleturniir maailma eliidi osavõtul.