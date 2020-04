Vormel-1 hooaja algus lükkus veelgi edasi

"Praegusel hetkel on oluline, et kogu meie energia läheks võitlusesse koroonaviirusega," kommenteeris Kanada peakorraldaja Francois Dumontier. "Me ootame kõiki ringrajale siis, kui see on taas ohutu."

Mullu võitis Kanada GP Lewis Hamilton (Mercedes).

Algselt 14. juunil Montrealis toimuma pidanud Kanada GP on juba üheksas võidusõit, mis on kas edasi lükatud (Bahrein, Vietnam, Hiina, Holland, Hispaania ja Aserbaidžaan) või ära jäetud (Austraalia ja Monaco).

Praguse seisuga toimuks esimene vormel-1 hooaja etapp 28. juunil Prantsusmaal.