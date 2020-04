Red Bulli juht usub, et F1 tiimide arv ei tõmbu kokku

Koroonaviiruse pandeemiast tingitud majandusliku tagasilöögi tingimistuses on viimasel ajal palju arutatud ka F1 tuleviku üle.

Rasked olud mõjutavad enim väiksemaid võistkondi ja nende loobumine oleks suur löök ka tipptiimidele.

"See on tohutu löök ja selles punktis peab promootor tegema otsuse," lausus Horner väljaandele The Guardian. "See on nende äri, nemad peavad otsustama, kuidas tiime elus hoida, sest nad vajavad tiime võistlusteks."

Horner usub, et vormel-1 sarja omanik Liberty Media tuleb keerulisest seisust välja. "Liberty kutid teevad kõik mis võimalik, et stardirivis oleks kümme võistkonda, kes jätkaks järgmisel aastal võistlemist."

Järgmisel hooajal alandatakse eelarve piiri 175 miljoni USA dollari ehk ca 160 miljoni euro peale. See on enam kui kaks korda vähem kui tipptiimide Red Bulli, Mercedese ja Ferrari tänavused eelarved.

Sellest hoolimata toetab Horner uut skeemi. "Palgalimiidi puhul käib arutelu mitte raha, vaid konkurentsivõime üle. Sellega üritatakse tipptiimid tuua tasemele, kus keskmikel tekib lootus nendega võistelda."

Vormel-1 MM-hooajal on tänavu edasi lükatud või ära jäetud juba üheksa etappi. Praeguse seisuga algab sari kas juuni lõpus Prantsusmaal või juuli alguses Austrias.