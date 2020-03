Ecclestone vormel-1 hooajast: jutud tänavustest võistlustest tuleks lõpetada

"Mida mina täna teeks? Ma arvan, et ma ütleks, et kõik jutud selle hooaja võistlustest tuleks lõpetada," rääkis 89-aastane Ecclestone Reutersile. "See on ainus asi, mida saab kõigi turvalisuse huvides teha, ilma, et keegi hakkaks tegema rumalaid ettevalmistusi, mis ei pruugi kuhugile viia."

Eccleston ei usu vormel-1 sarja juhtide plaani, mis näeb ette suvist hooaja algust, vähendades ettapide arvu umbes 15-le. "Ma oleksin väga üllatunud, kui neil see õnnestub, aga ma loodan, et õnnestub. Nad saaksid järgmise aasta alguses pidada veel kolm või neli etappi ning selgitada välja 2020. aasta meistri."

Üleilmse koroonaviiruse pandeemia tõttu on praeguseks ära jäetud või edasi lükatud kaheksa tänavust vormel-1 sarja MM-i etappi. Järgmine võidusõit, mis veel praeguse kava kohaselt toimub, on kavas 14. juunil, mil peetaks Kanada GP.