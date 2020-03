EOK peasekretär: istuva presidendi vastu ongi alati väga raske kandideerida

Väljaspoolt EOK süsteemi lõppkandidaati ei tulnud. Kas on vähe neid, kes suudaks läbi murda? "Ma arvan, et pigem on teema selles, et istuva presidendi vastu ongi alati väga raske kandideerida, sõltumata sellest, kes ta on. Mis seal salata, ega nelja aastaga pole olukord hullemaks läinud, tegelikult on kõik päris hästi. Istuva presidendi vastu välja tulla on suur julgustükk ja samuti tuleb Tõnu Tõnistet selle eest tunnustada. On õige, et väljastpoolt ongi raske tulla," tunnistab Sukles.

Kuigi paljud EOK liikmed on oma otsuse juba langetanud, pole seda veel teinud 32 valijat. Kas see võib vett segada? "Hääletuseni on praeguse seisuga veel neli nädalat aega ja palju võib veel muutuda ning nagu on teada, on hääletamine salajane. Siiski need numbrid räägivad ka iseenesest millestki."

2016. aasta EOK presidendi valimistel ületasid esimese künnise Jüri Ratas (50 toetushäält), Urmas Sõõrumaa (28 toetushäält) ja Tõnu Tõniste (19 toetushäält). Kandidaatidele avaldasid toetust 108 EOK liiget. Valimistel, kus anti välja 121 sedelit, sai Ratas avavoorus 55, Sõõrumaa 37 ja Tõniste 29 häält. Teises voorus valiti presidendiks Sõõrumaa, kes kogus 61 poolthäält Ratase 60 vastu.

Millised on valimisi silmas pidades järgmised olulised kuupäevad ja kuidas mõjutab neid riigis kehtiv eriolukord? "6. aprill oli juba pool aastat tagasi kokku lepitud, et on EOK täitevkomitee viimane koosolek enne täiskogu. Täitevkomitee saab teha selle ettepaneku, kas täiskogu edasi lükata ja uue kuupäeva määrata. Praegusel hetkel, mis seal salata, antud olukorras oleme broneerinud ka teistel kuupäevadel neid saale juhuks kui see eriolukord kestab nii kaua, et me ei saa aprillis kokku tulla. Ma arvan, et selle õige kuupäeva ja otsuse ütleme juba välja 6. aprillil, kui oleme EOK täitevkomitee koosoleku ära pidanud."