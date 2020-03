Tõniste vastus Sõõrumaa kriitikale: suvaliselt loobitud faktid

"Eks ta natuke üllatav, et minu asetäitja, kes ei ole neli aastat tulnud minu juurde ja öelnud, et midagi võiks oluliselt teistmoodi olla, äkki nüüd valimiste künnisel leidis seina, millelt välja paista. Hakata mind kritiseerima," kommenteeris Sõõrumaa esmaspäeval "Vikerhommikus".

Tõniste otsus presidendiks kandideerida Sõõrumaad ei üllatanud. "Ma küll keelitasin Tõnu, et oota neli aastat ära. Ma tean, et ta unistab sellest, aga kaotada kaks korda järjest ja tulla kolmandat korda kandideerima - jätab nats mageda maigu. Aga Tõnu mõtles paar päeva ja arvas, et tal on piisavalt toetust."

Tõniste ise Sõõrumaa väidetega ei nõusta. "Suvaliselt loobitud faktid, mis PR-i mõistes ilusti välja paistavad ja mille meedia üles nopib. Tegelikult aga valejutt. Ma pole kaks korda kaotanud. Ta eeldab juba ette, et ma seekord kaotan ja arvab, et ma tulen ka kolmandat korda kandideerima. Olen ainult ühe korra kaotanud - see oli eelmine kord. Meenutan, et suuresti tänu minule Urmas üldse saigi presidendiks. Ma ei tea, miks ta eeldab, et ma ka kolmandat korda kandideerin," kommenteeris ta Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Iga kriitika enda kohta on egole paras põnts. Tegelikult ajame mõlemad spordiasja, võibolla eri nägemustega, kuidas mingi asi toimib. Leian, et EOK eesotsas võiks olla spordiga läbi ja lõhki seotud ja pikalt ka ise tippsporti teinud inimene, kelle oma poeg teab risti ja rästi kõiki tippspordi valusi ja rõõme," lisas Tõniste.

Eesti olümpiakomitee president valitakse 15. aprillil.