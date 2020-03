Sõõrumaa Tõniste kriitikast: ma arvan, et ta on sundseisus

"Eks ta natuke üllatav, et minu asetäitja, kes ei ole neli aastat tulnud minu juurde ja öelnud, et midagi võiks oluliselt teistmoodi olla, äkki nüüd valimiste künnisel leidis seina, millelt välja paista. Hakata mind kritiseerima," kommenteeris Sõõrumaa "Vikerhommikus".

"Mina omal ajal lubasin, et panen täitevkomitee tööle oluliselt rohkem ja aktiivsemalt kui varem. Tõepoolest, eesotsas Tõnu Tõniste ja Jüri Tammega on täitevkomitee liikmed olnud oluliselt aktiivsemad, teinud palju tööd ja kohtunud. Mina ütlen Tõnu kohta ainult kiidusõnu. Ise olen ka päris palju kohtunud."

"Ma ei tea, kus ta need hinnangud võtab, aga ma arvan, et ta on sundseisus - millegiga pead ju silma paistma, kui tahad kandideerida," jätkas Sõõrumaa. "See, mis puudutab raha - tõepoolest soovisin rohkem raha saada, eelkõige erasektorist. Aga see, et olümpiakomitee jagatavad rahad on üle kahe korra suurenenud viimase nelja aasta jooksul - sellist hüpet ei ole kogu ajaloos olnud - nii et mina ei tea, kus ta need numbrid võttis.

Tõniste otsus presidendiks kandideerida teda ei üllatanud. "Ma küll keelitasin Tõnu, et oota neli aastat ära. Ma tean, et ta unistab sellest, aga kaotada kaks korda järjest ja tulla kolmandat korda kandideerima - jätab nats mageda maigu. Aga Tõnu mõtles paar päeva ja arvas, et tal on piisavalt toetust."

Oma läbisaamist kaaskandidaadiga peab Sõõrumaa heaks. "Meil on läbisaamine kogu aeg hea. Minul on üldse selline komme, et ükskõik, kes mulle otsesemalt või konkreetsemalt ütleb või püüab kohta kätte näidata, siis nagu ajaloost teate, olen neile kõigile tänulik. Nendest õppetundidest õpib inimene alati rohkem kui nendest, kes tulevad ja nina all kiidavad, aga selja taga kiruvad."

Kas emma-kumma võidu korral koostöö jätkub? "Spordi juurde jään nii või teisiti, aga täitevkomitees tema asetäitjana kindlasti mitte. Kui ta nõndanimetatud lahmimist ei jäta ja võtab eesmärgiks vastanduda, siis mul on raske teda kaasa võtta. Aga Tõnu spordi juures on muidugi õnn spordile."

Eesti olümpiakomitee president valitakse 15. aprillil.