Võimlemisliidu president EOK valimistest: kõike ei julgeta võib-olla välja öelda

"Tänan mõlemat presidendikandidaati, kes käisid meie juhatuses oma platvormi tutvustamas. Peab ütlema, et mõlemad mehed on südamega asja juures ja selle sees ka juba olnud. Kuulasime nad ilusasti ära ja toimus selline mõttevahetus mõlemaga paralleelselt. Pärast isekeskis istudes otsustasime, et me valikut veel lukku ei löö, kuna ootame veel, kuidas asi edasi areneb – kes milliste asepresidentidega välja tulevad. Tõnu on oma asepresidendi juba välja käinud, ootame ka edasisi arenguid ja seejärel teeme otsuse jooksvalt," kommenteeris Tishler ERR-ile.

Mis on võimlemisliidu jaoks veel kandidaatidelt välja pakkumata? "Milline see meeskond saab olema, määrab väga palju. Mõningad asjad vajaks veel selgeks rääkimist. Kui lühidalt rääkida, siis Urmase suur idee viia praktiliselt kogu noortesport koolidesse tundub esmapilgul natuke läbi mõtlemata. Kui seda tõesti hakata niimoodi ellu viima, nagu ta seda ette näeb, ehk et kõik lapsed hakkaksid massiliselt kuus tundi nädalas tegelema kehalise kasvatusega, siis Team Estonia tulevikust rääkides tekivad natuke küsimärgid."

Mida oodatakse Tõniste poolt? "Tema poolt on platvorm selgem, sest ta on nimetanud enda tiimi kellega ta läheb ja ka põhimõtted. Laias laastus on nad mõlemad Eesti spordi eest väljas, mõlemad toetavad Team Estoniat, mis on väga mõistlik idee. Kuidas selleni jõuda ja kuidas see kõik tööle panna – kuulame-näeme."

Kas Sõõrumaa suure toetuse põhjal võib öelda, et valimised on sisuliselt juba ära toimunud? "Ma usun, et ikkagi ei ole, sest kui meenutame eelmisi valimisi, kus lõpuks otsustas üks hääl, siis selline stsenaarium võib korduda ka seekord. Vaatamata sellele, et Urmasel on suure toetajate arvu tõttu praegu suur edumaa, ma usun, et teades Eesti spordiinimesi ei julge kõik võib-olla välja öelda ja üritavad saada häid tingimusi, mis pole võib-olla mõistlik. Ma arvan, et võidab lõpuks Eesti sport, sõltumata sellest, kellest saab Eesti Olümpiakomitee president."