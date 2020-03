Tõniste toetusallkirjadest: viimastel päevadel hääli lunida tundus kohatu

"See oli ju alles esimene etapp, nii-öelda kvalifikatsioonietapp, kus oli vaja 15 häält saada. Mina sain ilusti varuga oma 15 toetushäält kokku – suured tänud neile, kes mind esimeses etapis toetasid ja aitasid mul ametlikuks presidendikandidaadiks saada," kommenteeris Tõniste saadud toetushääli ERR-ile.

"Täna oleme täiesti ainulaadses ja ootamatus olukorras, kus koroonaviiruse tõttu on eriolukord ja tegelikult kõik tegelevad enda tervise ja oma lähedaste tervisemuredega. Päästavad oma firmasid, töökohti ja võib-olla ka oma spordiorganisatsioone, -klubisid, sportlasi. Kui aus olla, siis viimased päevad tundus ka natuke kohatu ja võtsin hoogu maha. Inimestel on muud mured ja siin oma EOK presidendivalimiste kampaaniat teha ja häält lunida tundus kuidagi kohatu. Tunnustus Urmasele, et tema viimase minutini tegeles sellega väga intensiivselt ja sai 73 häält (Urmas Sõõrumaa sai 75 toetusallkirja - toim.). Väga tubli ja tegevpresidendina on tal ju koguaeg eelis olemas, aga ma arvan, et õige võistlus alles hakkab," võrdles Tõniste enda ja Sõõrumaa kampaaniat.

"Nüüd peaks ju debattide ja erinevate arvamuste voor ju pihta hakkama. Nii nagu spordis – kvalifikatsioonivõistluse võid sa ju pikalt võita, aga õiges võistluses on jälle uued üllatused ja võib-olla uus seis."

Kuidas kavatseb Tõniste hääli juurde võita? "Paljudel on see võib-olla tõesti juhatuse tasemel ära otsustatud, et nii on, aga väga paljudel on see selline esimene etapp. Aitavad üle läve saada ja näitavad tuge, et saad valimistel kandideerida. Õige valimine tuleb ikkagi siis, kui on see õige aeg ja täna see on 15. aprill. Eks elu näitab, kuidas selle juhtub."

Millele plaanib Tõniste oma kampaanias rõhuda? "Täna oli situatsioon see, et palju alaliidud ei saanud isegi oma juhatusi kokku. Kes olid üle maailma laiali, kes tegelesid kojusaamisega, kes päästsid sportlasi ja kes olid karantiinis. Nende omavaheline suhtlus oli keeruline ja need otsused oli täna võib-olla kiirustatud ja pealiskaudsed."

"Räägime EOK põhimõtete ja väärtuste üle ja arvan, et oleks aeg, et olümpiakomiteed juhiks inimene, kes on läbi ja lõhki spordiga seotud, on olümpiasportlane ja ideaalis ka olümpiamedaleid saanud ning oskaks igal tasandil näha kogu seda protsessi parema ja tervema pilguga. Teine on ka see, et meil tuleb neid liikmeid rohkem kaasata – midagi pole teha, täna pole meil EOK enda liikmeid sellesse kaasatud, et me ühiselt liikumisharrastust arendaks. Seal on palju edasi ja paremini teha," usub EOK asepresident.