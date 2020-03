Tõnu Tõniste teine EOK asepresidendi kandidaat on Enn Pant

Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendiks pürgiv Tõnu Tõniste edastas avalikkusele kirja, kus teatas, et lisaks Gerd Kanterile on tema teine asepresidendi kandidaat suurärimees Enn Pant.

ERR-i spordiportaal avaldab Tõniste avalduse täismahus:

"Suured eesmärgid saavutatakse koostööna ja selleks peab EOK president nägema Eesti spordi juhtimisel tervikpilti ning kaasama oma meeskonda inimesed, kellega jagatakse ühiseid eesmärke.

Eesti spordi tulevikust rääkides on vaieldamatult üks oluline teema valdkonna rahastamine ja erasektori varasemast suurem kaasamine spordi olulisuse rõhutamisel terves ühiskonnas. Suurärimehe ja alaliidu presidendina on Enn Pant näidanud oma missioonitunnet, tugevat strateegilist mõtlemist ja julgust otsuste tegemisel.

Need on väärtused, mida ma sügavalt hindan ja näen neid Eesti sporti edasiviivate jõududena. Minu otsus pakkuda oma tiimis teine EOK asepresidendi koht Enn Pandile on kaalutletud. Lähtun sellest, et Eesti spordi tulevikku asuksid presidendi kõrval vedama kogemustega inimesed ning Enn Pandi ja Gerd Kanteri tandem seda kindlasti on.

"Tenniseliidu presidendina tegutsedes olen saanud toetada tennise kui spordiala arengut Eestis ning suurendada selle spordiala populaarsust Eestis. Lisaks oleme suutnud Eesti tennisistid viia maailma areenile. EOK asepresidendi amet annab mulle võimaluse panustada spordivaldkonda laiemalt ning veel rohkem Eesti spordi heaks ära teha. Tegu on kindlasti olulise ametikohaga ning olen valmis sellise meeskonnaga pühendunult Eesti spordi tuleviku nimel tegutsema," sõnas Enn Pant.

Ärimees Enn Pant on kolmandat ametiaega Eesti Tennise Liidu president. Alates 2015. aastast tegutseb Pant Tallink Grupi nõukogu esimehena, eelnevalt täitis ta pikaajaliselt Tallinki juhatuse esimehe ametikohta. Aastail 1993–1996 oli Enn Pant Rahandusministeeriumi kantsler ja Eesti Merelaevanduse nõukogu esimees. 2011. aastal tunnustas tollane Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves Enn Panti Valgetähe III klassi teenetemärgiga."