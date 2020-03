ROK-i allikas: olümpiamängud publikuta ei tule kõne allagi

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seisab praegu kogu rahvusvaheline spordielu ning nii tuleb üksteise järel edasi lükata ka erinevaid olümpia kvalifikatsioonivõistlusi.

Kõigest hoolimata rahvusvaheline olümpiakomitee ei kiirusta. Teisipäeval toimub ROK-i täitevkogu nõupidamine, aga ajalehe allikatel edasilükkamise arutamine plaanis pole.

Samuti ei tule kõne alla olümpia toimumine pealtvaatajateta. "See läheb kõige vastu, mille eest seisame," sõnas anonüümne siseallikas Guardianile. "Olümpia on midagi enamat kui kogum võistlusi. See toob kõik kokku, et sporti tähistada."

Teine allikas sõnas konkreetselt: "Võistlus suletud uste taga ja pealtvaatajateta ei ole valik."

Rahvusvaheline olümpiakomitee on praeguseks leppinud võimalusega, et olümpiale kvalifitseerumise standardeid tuleb langetada ja mängudele lasta ka sportlasi, kes lähikuudel pandeemia tõttu võistelda ei saa.

Hetkel on olümpiakoha taganud peaaegu 60 protsenti sportlastest. Mängud peaks praeguste plaanide kohaselt toimuma 24. juulist 9. augustini.