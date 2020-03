ROK-i esindajat ootab koju naastes 14-päevane isolatsioon

Tokyo olümpiamängudel Rahvusvahelist Olümpiakomiteed (ROK) esindavat John Coatesi ootab Euroopast koju Austraaliasse reisides ees kahenädalane isolatsioon. See on tõstatanud spordiringkondades küsimusi, et kas ka teised reisivad ametnikud ei peaks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kodudes karantiinis olema?