Jäähoki hooaeg on lõppenud ka soomlaste ja Robert Rooba jaoks

Soome valitsus tegi neljapäeval soovituse tühistada kõik üritused, kuhu võib tulla enam kui 500 inimest. Selle uudise peale otsustas Soome jäähoki kõrgliiga ära jätta kõik tulevased kohtumised. Lisaks ei mängita ka play-off'i mänge.

YLE andmetel olid kõrgliiga meeskonnad juba neljapäeval alustanud läbirääkimisi ning üheskoos jõuti järeldusele, et tühjade tribüünide ees pole mõtet mängida. See tähendab, et ka Eesti koondislase Robert Rooba jaoks on hooaeg lõppenud. Tabelis hoidis 127 punktiga esikohta Karpat, teine oli 119 silmaga Tappara ja kolmas 118 punktiga Lukko. JYP-il oli punkte 91.