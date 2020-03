Tallinna spordiasutused jäävad suletuks 29. märtsini

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks suletakse 16. märtsist kõik Tallinna linnale kuuluvad spordiasutused. Esialgse kava kohaselt jäävad need suletuks 29. märtsini.

See tähendab, et tavapärast sporditegevust (laste, noorte ja täiskasvanute) sel ajal spordikeskustes ei toimu. Noorte treeningtegevust korraldatakse kaugjuhendamise ja individuaalkavade alusel edasi. Spordivõistlused on keelatud 1. maini.