"Tänase seisuga ei ole olümpiamänge ära jäetud või edasi lükatud. Hetkeseisuga teeme nii, nagu mängud toimuksid, ehk et Tokyo orgkomitee töötab täpselt samas rütmis, nagu ta on siiamaani töötanud ja need detailid, mida me peame omalt poolt tagame, need me teeme. Need asjad, mida ROK (Rahvusvaheline Olümpiakomitee – toim.) on muutnud, on pigem seoses kvalifitseerumise ja kvalifikatsioonisüsteemidega. Kuna võistlusi enam ei lükata edasi, vaid jäetakse ridamisi ära, siis ROK on olukorras, kus kvalifitseerumine on poole peal ja olulised kvalifikatsioonivõistlused peaksid alles toimuma. Nad on avanud süsteemide muutmise eri spordialadel ja eks siis jooksvalt hakatakse otsustama, mis moodi üks või teine sportlane või üks või teine riik olümpiale kvalifitseeruda võib. See on pigem selline kibedam asi, kui see, et kas olümpiamänge hakatakse ära jätma, või mitte," selgitas Raju.

Kas on juba ka mõned konkreetsed näited süsteemidest, mida on hetkeolukorra tõttu muudetud? "Ei ole, sest selleks oleks vaja laiemas ühiskonnas või kriisiolukorras mingisugust selgust, aga seda selgust ju hetkel ei ole. Päev-päevalt jäetakse pigem reise ära, lennufirmad lõpetavad tegevuse ja võistlusi pidada ei saa. Selge see, et on spordialasid, kus valdav enamus neid kohti juba jagatud, kuid küll aga on spordialasid, kus väga suur osa kvooti on alles jagamata. Kindlasti on ka keerulises seisus need spordialad, kus on seotud jooksva reitinguga või aasta reitinguga, kus reeglina see teine pool annab rohkem punkte kui esimene pool."

"Kuupäev, millega ROK ja kõik teised arvestavad, on 6. juuli, kui peaks olema nimeline ülesandmine. See on see kuupäev millega nad täna arvestavad ja mida siiamaani ei ole muudetud."

"Jooksvalt nad saavad neid plaane muuta ja ma arvan, et see nii hakkabki toimuma. Kui asjad hakkavad lahedamaks minema, siis pakutakse välja mingid uued võistlused või alternatiivne süsteem. Selleks, et mängud toimuksid, on ju vaja kvalifitseerunud sportlasi ja ei saa poole pealt joont vahele tõmmata ja öelda, et näiteks tennises jääbki mingisugune arv kohti välja jagamata. Kuupäev, millega ROK ja kõik teised arvestavad, on 6. juuli, kui peaks olema nimeline ülesandmine, ehk tolleks hetkeks peaks kõik riigid ära kinnitama oma sportlaste osavõtu või mitte osavõtu. See on see kuupäev millega nad täna arvestavad ja mida siiamaani ei ole muudetud."

Kui murelikud on Eesti sportlased kvalifikatsioonivõistluste tühistamiste pärast? "Täna on mure hoopis mujal, täna on mure, et kus nad treenima hakkavad – mismoodi oma igapäevased trennid ja töö tehtud saaks. Küsimus ei ole selles, kas võistlus toimub täna, nädala pärast või kuu pärast, küsimus on selles, et kui kõik treeningbaasid on suletud, millised on variandid oma igapäevast tööd teha. Päeva lõpuks on see palju olulisem, kui antud hetkel teadmine, kas olümpiamängud toimuvad, või mitte."

Eesti paarisaeruline neljapaat pole veel olümpiakohta taganud Autor/allikas: Fred Killing/Eesti Sõudeliit

Kas koroonaviirusest tingitud olukord avaldab mõju sportlaste finantsturvalisusele? "Meie tugi ei ole sõltuvuses olümpiamängude toimumise, või mittetoimumisega. Need sportlased, kes on oma tulemustega näidanud, et nad on maailmaklassi tegijad ja sinnapoole pürgijad, siis nende tugi ei kao küll mitte kuskile. Selge see, et nii majandusolukord, riigi rahakott ja kõik muu sinna juurde kuuluv, võib ajas muutuda, aga antud hetkel ei pea küll keegi muretsema selle pärast, et ta toetused keeratakse kinni. Pigem on küsimus on selles, et peame leidma vahendeid juurde, et neile mingit pidi treeningud tagada – et nad saaks oma igapäevase töö ära teha. See on praegu kõige olulisem punkt ja selle nimel töötame kultuuriministeeriumiga igapäevaselt."

"Kui olümpiani on aega vaid loetud kuud, siis need on need punktid, mis on täna kõige olulisemad, ehk see, et kuidas tagada neile ligipääs treeningbaasidele ja kuidas tagada neile võimalused trenni teha."

Kas EOK saab praeguses olukorras midagi ka alaliitude abistamise osas teha? "Kindlasti saame ja kindlasti teeme. Selle nimel tegutseme igapäevaselt ja küll leiame mingi lahenduse, et nad oma igapäevast tööd ei peaks pooleli jätma. Mis puudutab finantsi, siis selge on see, et ei saa vaadata üht või teist valdkonda täiesti eraldatult kogu riigi olukorrast. Milline see põnts riigile ja majandusele olema saab, seda me näeme alles tulevikus. Kui olümpiani on aega vaid loetud kuud, siis need on need punktid, mis on täna kõige olulisemad, ehk see, et kuidas tagada neile ligipääs treeningbaasidele ja kuidas tagada neile võimalused trenni teha."

Millal on oodata Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt uudiseid? "Algava nädala kolmapäeval on suur kaugjuhtimisel konverents, kus president ja teised ROK-i tegevtöötajad jagavad infot olukorrast ja ka sellest, mida nad on plaaninud ja mida nad on teinud. Selge on ju, et üks asi maailmas ei saa liikuda vastuvoolu – kui on oht inimeste tervisele, siis jäetakse üritused ära, aga kui asi selgineb ja on variant, et seda saab ohutult teha, siis ta tehakse ära. Tegemist ei ole ju Eesti meistrivõistlustega, tegemist on olümpiamängudega. See otsus ei pruugi tulla ei lähinädalatel, ega lähikuudel, vaid võib tulla täiesti vabalt vahetult enne."