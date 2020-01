Costa Rica rattur tõmbas liiga vara selga uue klubi vormi

Amadori olukorra muutis see loomulikult keerulisemaks. 33-aastane mees sõlmis eelmise hooaja keskel eellepingu Movistariga, mis pikendanuks tema kontrahti 2021. aasta lõpuni. Septembris muutis ta aga meelt ja valis Ineosi. Üleminek ei ole aga ametlikuks saanud, kirjutab Marathon100.com.

Movistari boss Eusebio Unzue ütles, et Amador sõlmis Ineosiga lepingu ajal, kui tal oli ja on praegugi kehtiv leping Hispaania tipptiimiga. Unzue lisas, et Amador võib klubi vahetada, kuid Movistar soovib selle eest rahalist kompensatsiooni. "Konfliktile on üks lahendus: kui maksad, saad vahetada," lausus Unzue.